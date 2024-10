«Attenzione al Pontedera» 

Sassari. La Torres vuole rifarsi del primo stop in campionato, ma anche il Pontedera è motivatissimo perché ha appena cambiato allenatore e scelto una vecchia conoscenza delle squadre sarde: Leonardo Menichini. Il tecnico toscano è stato il vice di Carletto Mazzone a Cagliari in tre stagioni degli anni ‘90, mentre a Sassari da capo allenatore arrivò nel corso del campionato 2004/2005 contribuendo alla salvezza.

Il nuovo allenatore ha un’esperienza sterminata, che va dal Riccione alla Turris, altra formazione salvata dalla retrocessione. La curiosità è che subentra a un altro ex del Cagliari, Alessandro Agostini, che ha giocato coi rossoblù per ben otto stagioni e mezzo (dal 2004 al 2012, quasi 300 presenze) e poi da tecnico ha collaborato con le giovanili del club.

Il tecnico dei sassaresi Alfonso Greco avverte: «Affrontiamo una squadra viva che forse ha raccolto meno di quello che meritava, c’è stato anche il cambio di allenatore e in genere c’è sempre una scossa. Troveremo una formazione e un ambiente carichi».

Qui Sassari

È stata una settimana particolare, la prima dopo una sconfitta. «Perdere non fa mai piacere, ma restiamo in fiducia. Una giornata storta può capitare, eravamo un po’ tutti sottotono. Abbiamo analizzato la partita e visto qualche errore di concetto, eravamo piatti, non avevamo linee di passaggio. Perciò abbiamo lavorato sulle idee che dobbiamo esprimere in campo». Se non altro le trasferte sono foriere finora di ottimi risultati: 10 punti sui 12 a disposizione. Greco prova a spiegare: «Ultimamente le partite dicono questo, che andiamo meglio in trasferta. Non so se sia legato alla maggiore pressione davanti ai nostri tifosi».

La settimana ha portato anche buone notizie: «Zecca si è allenato già per due giorni coi compagni, Giorico sta bene e quindi è pronto a scendere in campo». Recuperi importanti, perché anche se chi ha preso il loro posto ha dato tutto, da un punto di vista tattico le differenze ci sono: «È chiaro che quando hai tutti puoi scegliere chi far giocare in base alle caratteristiche dell’avversaria e far cambi anche in maniera tattica, anziché avere scelte obbligate».

L’avversaria

Il Pontedera ha una rosa molto giovane, con ben 21 giocatori nati nel terzo millennio. I veterani sono i difensori Espeche e Martinelli, il centrocampista Van Ransbeeck e l’attaccante Daniele Ragatzu, ex di Cagliari e Olbia. La squadra è in zona playout con soli 7 punti: ha espugnato per 3-2 il campo della cenerentola Legnago Salus e ha battuto il Sestri Levante per 4-1, mentre ha pareggiato a Pineto e perso contro Ternana, Vis Pesaro, Arezzo, Campobasso e Carpi, tutte squadre da zona playoff. Ha realizzato 11 gol, come la Torres (ma 7 li ha messi a segno in sole due partite), però sarà assente per squalifica il bomber Ngock-Italeng (4 centri sinora). La difesa invece ha incassato ben 13 reti ed è una delle più perforate del girone B.

