«Attenzione ai truffatori» 

Ottobre mese di truffe a Decimomannu. Sono due gli sventati raggiri che avrebbero colpito, se fossero andati a segno, cittadini ed esercenti. L’ultimo, il più grave, ha visto addirittura la clonazione del numero del centralino del Comune e il furto dell’identità della sindaca Monica Cadeddu.

Segnalazione e denuncia

«Mi è giunta notizia - dichiara la prima cittadina - che qualcuno ha inviato messaggi a nome mio e del Comune chiedendo soldi e bonifici. È stato utilizzato un numero di cellulare abbinato a un’immagine rubata dal mio profilo Facebook. Voglio chiarire che non sono io e che si tratta di una truffa». La sindaca non ci ha pensato due volte: «Ho presentato immediatamente denuncia». A mettere la pulce nell’orecchio è stato Maurizio Cusimano, 33enne gestore di una società di scommesse: «Ho ricevuto prima una chiamata dal centralino del Comune, il cui numero era stato violato, poi dei messaggi su Whatsapp. Mi si chiedeva, a nome della sindaca, di fare due bonifici istantanei da 999 euro a favore dell’amministrazione comunale. Come ho chiesto di passare personalmente in agenzia la chat si è interrotta e il numero è diventato irraggiungibile». Ma a quanto pare ci sarebbero stati altri tentativi di raggiro.

La sindaca

La prima cittadina racconta anche di un altro tentivo di truffa. «Alcuni cittadini – Cadeddu - hanno segnalato di aver ricevuto chiamate da pseudo operatori telefonici che sponsorizzano una “utenza elettrica del gestore comunale” che prevederebbe una tariffa agevolata per i pensionati over 65. Inoltre affermano di essere incaricati “dal sindaco dottoressa Monica Cadeddu”. Ricordo che il Comune non è gestore di utenze elettriche e non ha dato incarico ad alcun operatore».

L’appello ai cittadini

«Non lasciatevi ingannare – dice la sindaca – Vi prego di non dare soldi a nessuno né per conto mio né per conto del Comune. Se ricevete messaggi sospetti segnalateli alle autorità competenti. Inoltre verificate l’identità di chi vi chiama, non fornite informazioni personali e diffidate dalle offerte troppo allettanti. Mi sono attivata, con la collaborazione della caserma dei Carabinieri di Decimomannu e il Comando della Compagnia di Iglesias, per organizzare un incontro sul tema “come difendersi dalle truffe”». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA