Attenzione ai sintomi che possono ingannare 

Allergie nella terza età?

Gli anziani possono sviluppare nuove allergie o avere un peggioramento di quelle esistenti: lo si deve all’invecchiamento del sistema immunitario, che può diventare più reattivo o meno efficace. Negli anziani, sintomi come tosse secca e affaticamento possono sovrapporsi a quelli di patologie, come bronchite o asma, rendendo più difficile una diagnosi corretta. La gestione delle allergie primaverili negli anziani può complicarsi soprattutto per l’assunzione di farmaci per patologie croniche. Importante: limitare le uscite nelle ore di maggiore concentrazione pollinica, usare occhiali da sole, chiudere le finestre nelle giornate ventose e usare in casa purificatori d’aria con filtri HEPA.