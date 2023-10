«Attenzione agli atti terroristici Il diritto di manifestare va garantito» 

Roma. «Si diffondono germi della pseudocultura della violenza e dell’odio, a livello internazionale e interno. E questo alimenta minacce anche di natura terroristica e comportamenti che aggrediscono la libertà dei cittadini, ai quali vanno sempre garantiti i diritti fondamentali di espressione, associazione e riunione, sanciti dalla nostra Carta». Due messaggi in una sola frase dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, ricevendo al Quirinale i prefetti, non nasconde la preoccupazione per l’aumentare dei rischi interni di attacchi terroristici rivitalizzati da quanto sta accadendo a Gaza e parallelamente ricorda che in ogni caso vanno tutelati i diritti di quanti intendono dissentire o manifestare nelle piazze.

