Attenzione agli ambulatori abusivi 

Regola numero uno: diffidare di chi non ha i titoli. Anche per i trattamenti di medicina estetica e di chirurgia plastica è fondamentale rivolgersi a specialisti del settore con curriculum professionale adeguato a quanto richiesto. Un criterio che, per un mero risparmio economico, molti non prendono in considerazione, facendo così proliferare i centri estetici abusivi. Come quello scoperto il 18 novembre dai Carabinieri impegnati nelle indagini su un traffico di cocaina e ketamina. Durante la perquisizione nella casa di Pirri di una donna coinvolta nella vicenda, i militari hanno scoperto un ambulatorio di medicina estetica senza alcuna licenza. Un piccolo centro abusivo con scrivania per la ricezione delle clienti, un bagno riservato e un lettino per i trattamenti. In alcuni carrellini sono state ritrovate le fiale di botulino e le siringhe usate per le sedute.

La donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica, attivazione abusiva di un ambulatorio per trattamenti di medicina estetica in assenza della prevista autorizzazione e «importazione abusiva di medicinali da paesi terzi. I farmaci, sempre per l’accusa, sarebbero arrivati dalla Corea del Sud in modo illegale e senza alcuna certificazione dalle autorità sanitarie.

