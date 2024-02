Attenzione a costi d’ingresso, gestione e uscita 

L’alert lampeggia alla voce risparmi: faticosamente racimolati nel tempo, con anni di lavoro e di spese attente. Non vale più nasconderli sotto il materasso, ma conviene certamente in qualche modo farli fruttare. Il mercato offre un ventaglio di possibilità, ma non c’è una ricetta che possa andare bene per tutto e tutti.

«Se ci fosse, sarebbe troppo facile. Bisogna affidarsi a una persona che ci dà fiducia e fare le domande chiave per capire se chi si ha davanti vuole davvero fare i nostri interessi o vuole necessariamente vendere qualcosa. Domande rivolte anche a capire i costi di ingresso, gestione e di uscita a scadenza o anticipata. Tenendo a mente che spesso i più bravi gestori si fanno pagare di più. Ma se i risultati ottenuti sono ottimi perché non accettare di sostenere un costo maggiore?», chiarisce subito Giovanni Soffietti, esperto in servizi di intermediazione assicurativa e finanziaria, «la scelta di un consulente significa riporre in lui la giusta fiducia che permetta di instaurare un rapporto di lungo periodo. Prima di scegliere è meglio prendersi un ragionevole periodo di tempo per decidere e stare alla larga da chi suggerisce urgenza nel prendere decisioni o, nel tempo, ricorrenti cambi di prodotti di risparmio o investimento».

Tutto dipende insomma da quello che ognuno vuole fare con i propri soldi. Lo strumento di risparmio o investimento deve essere necessariamente tarato sull’obiettivo del cliente. Spetta al risparmiatore dire: «Ho questi soldi e voglio metterli da parte per un determinato obiettivo» e allora supportati dal consulente si sceglierà un determinato percorso. Se, invece, il risparmiatore dice: «Voglio mettere da parte i soldi per l’anticipo della prima casa», allora si sceglierà un’altra formula che permetta di riavere la liquidità investita nei tempi previsti. Oppure ancora l’investitore: «Ho un reddito certo e non ho debiti, voglio mettere una parte del mio denaro a rischio, lo voglio investire per ottenere il massimo della rendita». Questo merita un altro discorso ancora.

«Una soluzione unica per tutti non c’è, è difficile da inquadrare. Forse si può andare per classi di età. Il consiglio è che prima si inizia un piano di investimento pensionistico, meglio è. Poi dopo aver messo al sicuro le proprie rendite in età pensionabile e il sereno futuro dei propri cari si può forse pensare a investimenti altamente redditizi ma che allo stesso tempo comportano seri rischi sul capitale investito», assicura Soffietti. (fr. m.)

