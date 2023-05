«Attenti, se non pagate scendono i nuoresi» 

Le spedizioni di cocaina dal Marghine al Cagliaritano in due anni sono state tantissime: auto, con piccoli vani apribili attraverso telecomandi con combinazioni segrete, viaggiavano su e giù per la Sardegna con due o tre chili di cocaina purissima, per poi portare indietro decine e decine di migliaia di euro, i soldi per l’acquisto della droga. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito tutto grazie ai telefoni sotto controllo ma soprattutto alle microspie nascoste nelle auto dei corrieri, ai gps e alle telecamere piazzate nelle abitazioni degli indagati e anche nelle campagne usate per nascondere la droga, tra muretti a secco e vegetazione. E quando qualcosa andava storto, i due gruppi capeggiati da Matteo Congiu – con base operativa tra Cagliari, Capoterra e Selargius – e dal duo Bastiano Sanna (di Silanus) e Cristian Pireddu (di Orani) avevano un accordo: dividere le perdite dei carichi di cocaina sequestrati a metà. Così l’ultima partita intercettata dai poliziotti a uno dei corrieri, ha creato non pochi problemi nei rapporti tra le due organizzazioni sgominate all’alba di mercoledì con l’esecuzione di 27 ordinanze di custodia cautelare in tutta l’Isola.

Le preoccupazioni

Congiu, in un’intercettazione ambientale, lo dice apertamente allo zio Michele Dalpadulo, dopo il sequestro di tre chili e l’arresto di un corriere (Sebastiano Poggiu, di Nuoro) nel gennaio del 2022. I suoi fornitori del Nuorese, evidenzia il gip Giuseppe Pintori nell’ordinanza da 453 pagine, «pretendevano che Congiu rimborsasse la metà del carico sequestrato a Poggiu, quindi un chilo e mezzo». Congiu è preoccupato: «Ci sono quelli di su che vogliono un pacco e mezzo pagato da me». Lo zio gli chiede: «E come fai?». «Come cavolo devo fare, io sto pagando già quell’altro più questo pacco e mezzo». E quando Dalpadulo gli fa notare che «così non stai guadagnando, stai perdendo», Congiu risponde: «Gli accordi erano così». Per poi aggiungere: «Ci ho perso trecentomila euro in un anno». Lo zio commenta: «Stai fisso buttando soldi e non stai lavorando. Quello che ti sei fatto in cinquantamila anni non c’è più».

Gli arresti

Prima dell’arresto di Poggiu c’era stato anche quelli di Virgilio Vannini, consigliere comunale di Anela con un chilo di cocaina e 45mila euro (settembre 2021), e le due rapine commesse a Poggio dei Pini (nel febbraio 2021 e che ha dato il via alle indagini) e a Barracca Manna (maggio 2021) per portare via partite di droga da parte di corrieri infedeli. Incidenti di percorso che non hanno comunque interrotto i rapporti tra i due gruppi criminali. Anche quando il gruppo cagliaritano era in ritardo con i pagamenti: «Quel cog… di Cagliari non me ne ha dato soldi. Mi doveva dare 500 invece non mi ha dato nulla», protesta Giommaria Pirisi di Torralba con uno degli organizzatori del Marghine. E lo stesso Pirisi, durante una consegna, avverte gli acquirenti in ritardo con il pagamento della possibile reazione dei nuoresi: «Poi scendono loro a fare i conti e sono caz… Tanto sono tranquilli».