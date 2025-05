«Attenti, il gioco può rovinarvi la vita» 

Prosegue la caccia al vincitore misterioso che, giovedì mattina, ha cambiato per sempre la propria vita con un “Gratta e Vinci” da 20 euro. Il biglietto fortunato, un “Miliardario Maxi New”, è stato acquistato nella ricevitoria del Secret Cafè, a Maddalena Spiaggia. In pochi istanti, quei numeri hanno trasformato un giovedì qualunque in un giorno da ricordare, consegnando al fortunato — o alla fortunata — un premio da 5 milioni di euro. Una cifra che ha lasciato la comunità senza parole e che riaccende un curioso precedente: poco più di un anno fa, il 20 gennaio 2024, un’altra maxi vincita — sempre con lo stesso tipo di biglietto — aveva regalato 2 milioni di euro a un giocatore in una ricevitoria di Corso Gramsci. Capoterra, a quanto pare, continua a essere terra amica della Dea Bendata.

Il giorno dopo

Chiunque, almeno una volta, ha sognato di portarsi a casa una cifra simile. E a Capoterra, il giorno dopo la vincita da 5 milioni di euro, non si parla d’altro. Soprattutto al Secret Cafè. È venerdì mattina e la zona, come di consueto, è affollata da residenti e pendolari, ma stavolta sembra il cuore pulsante della curiosità cittadina. La fila al bancone è più lunga del solito, e la corsa ai nuovi “Gratta e Vinci” è ufficialmente iniziata. Tra un caffè e l’altro, l’argomento è uno solo: chi ha vinto quei 5 milioni? «Aspettiamo qualche settimana», scherza un cliente con la tazzina in mano, «appena spunterà una Ferrari o qualcuno sparirà nel nulla, sapremo chi è stato». Tra chi sogna e chi si lascia andare all’ironia, una pensionata seduta all’esterno, cane al guinzaglio e sguardo sognante, sorride: «Io sarei già all’aeroporto, biglietto di sola andata per il giro del mondo». C’è anche chi pensa a qualcosa di più grande. Un uomo, sigaro acceso e vista mare, riflette ad alta voce: «Con tutti quei soldi potresti davvero aiutare tanta gente. Io farei beneficenza, certo, ma non mi dimenticherei di me stesso», conclude ridendo.

L’ombra del gioco

Superato l’entusiasmo iniziale per una cifra mai vista in città, i riflettori si spostano su un tema profondo e urgente: il rischio legato al gioco d’azzardo. La Sardegna registra un record preoccupante a livello nazionale, con quasi 4 miliardi di euro spesi nel gioco dal 2023 a oggi. A lanciare un appello alla riflessione è Susanna Lilliu, 57 anni, insegnante, mamma e componente della commissione Politiche sociali del Comune: «Una vincita da cinque milioni di euro cambia la vita. C’è spazio per realizzare i propri sogni, certo, ma anche per farlo con generosità: penso a una donazione in beneficenza o alla creazione di qualche spazio di aggregazione per i nostri giovani». Poi l’invito alla cautela: «Davanti a una cifra così importante è facile lasciarsi prendere dalla febbre del gioco. Attenzione a non farsi rovinare la vita. Non dimentichiamo i rischi legati alla ludopatia, che purtroppo colpisce anche tanti giovani».

