Attenti all’inizio della deambulazione 

Quali complicanze ortopediche?

Il 20% dei pazienti Down sviluppa problematiche ortopediche a causa di ipotonia muscolare, lassità capsulo-legamentosa, instabilità articolari, scoliosi, bassa densità ossea. Più sensibili i segmenti sotto carico: articolazione atlo-occipitale e atlo-assiale, anche, ginocchia, piedi e caviglie. Un passaggio “critico” è l’inizio della deambulazione. Si valuti l’attività sportiva in relazione a tali fattori. Un precoce intervento, di carattere riabilitativo o con ausilio di tutori, come nel piattismo dei piedi, può evitare l’evoluzione verso condizioni più invalidanti. La chirurgia, indicata nei casi evoluti, consiste in interventi di “Salvataggio” che non garantiscono la “restitutio ad integrum”.