«Attenti alle truffe telefoniche» 

Si spacciano per dipendenti comunali e chiedono ai residenti di fornire dati personali, numeri di conti correnti o altre informazioni sensibili. A Serdiana negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate sospette. Tanto da far scattare un campanello d’allarme tra gli amministratori. Per questo, il sindaco Maurizio Cuccu ha emanato un avviso con cui si invita tutta la popolazione a tenere alta la guardia. «Il Comune, precisa il sindaco, non chiede mai informazioni personali o bancarie per telefono, le comunicazioni avvengono per iscritto tramite lettera o altri canali istituzionali. In caso di telefonate sospette non fornite mai i vostri dati personali e, se avete dubbi, chiamate direttamente i nostri uffici ». Le truffe telefoniche, sempre più diffuse, prendono di mira persone vulnerabili, soprattutto anziani. Anche per questo nei mesi scorsi si sono fatti diversi incontri nel Parteolla alla presenza di militari dell’Arma per sensibilizzare la popolazione. «La sicurezza dei cittadini è una priorità – conclude Cuccu - segnalate subito gli episodi sospetti alle autorità competenti ed avvisate parenti ed amici». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA