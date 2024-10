«Attenti alle fratture, rischiate un calvario» 

«Attenti alle fratture nel Sulcis Iglesiente: per i pazienti traumatizzati è un calvario». Marco Conte, ortopedico carlofortino e chirurgo in una casa di cura, si unisce al coro di chi da mesi lancia l’allarme sulla situazione della Traumatologia nel Sulcis.

La situazione

«In caso di fratture i pazienti vengono mandati direttamente e San Gavino e Cagliari, altri vengono ricoverati qui in attesa di interventi che saltano in continuazione per mancanza di anestesisti o ortopedici. Mi chiedo come è stato possibile precipitare in questa situazione quando negli anni Sessanta il Cto di Iglesias era un centro di eccellenza: i pazienti arrivano da fuori per farsi curare. Il territorio ha potuto contare su due reparti, era operativo anche il Sirai ma adesso non c’è più nulla. Chi ha la sventura di fratturarsi nel Sulcis va incontro ad un vero e propria odisse». Nei giorni scorsi Marco Conte ha postato il suo appello su Facebook, un lungo sfogo a cui hanno fatto seguito decine di interazioni, con testimonianze di pazienti. «Di recente qui a Carloforte una donna si è fratturata - racconta l’ortopedico - prima l’attesa qui in guardia medica, poi il trasferimento in traghetto a Calasetta e ancora l’incertezza su dove portare la signora che alla fine è stata trasferita all’ospedale di San Gavino. Ci sono tantissimi casi del genere, nel nostro territorio, e non si può andare avanti così: è una situazione intollerabile».

La politica

La sanità è nell’occhio del ciclone: tempi biblici per prenotare visite mediche, ospedali con reparti a mezzo servizio. In mezzo ci sono i cittadini-pazienti. «È evidente che sia mancata la programmazione e i risultati si vedono - dice Marco Conte - ma ora l’assessore alla Sanità che dice? E i 23 sindaci del territorio, come possono accettare quello che sta succedendo? Serve una manifestazione tutti insieme, non si può continuare a fingere che vada tutto bene perché la situazione sanitaria è davvero critica e il diritto alla salute merita la mobilitazione. Le responsabilità sono in tutte le parti politiche che si sono succedute ma adesso è essenziale trovare soluzioni e analizzare il tutto senza gli occhiali dell’appartenenza politica».

L’incertezza

A Conte arrivano decine di telefonate di pazienti e loro famigliari, tutte persone che chiedono di essere operate. «Si trovano nell’incertezza più assoluta - dice - purtroppo i reparti sono sguarniti di figure chiave per gli interventi: come puoi programmare una seduta operatoria se manca l’ortopedico o l’anestesista? Una situazione simile c’è anche nel Nuorese. Quello che vedo spostandomi per tutta la Sardegna è la rassegnazione dei cittadini. Mancanza dei medici di famiglia, reparti sguarniti: sembra tutto ineluttabile. Purtroppo quando qualcuno prova ad organizzare manifestazioni per questioni sanitarie, i partecipanti non sono tantissimi rispetto alle emergenze che stiamo vivendo, eppure il diritto alla salute riguarda ciascuno di noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA