Attenti all’anemia 

“Anemia, quando i globuli rossi non bastano” è il titolo della rubrica settimanale “L’Unione Salute” in onda questo pomeriggio alle 15 su Videolina, subito dopo il telegiornale. La riduzione dell’emoglobina può essere un problema temporaneo o cronico, che colpisce in misura maggiore le donne, ed è una patologia molto diffusa nel mondo: di questo parlerà l’ospite di Maria Francesca Chiappe (foto), Emilio Vallebona, direttore di Medicina generale e d’urgenza del Policlinico Duilio Casula di Cagliari. Si parlerà dei sintomi, delle cause, dei fattori di rischio, della prevenzione e delle cure.

Tra gli argomenti che saranno trattati nel programma anche l’anemia durante la gravidanza e l’anemia mediterranea