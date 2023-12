«Attenti al ritorno dell’antisemitismo e a chi lo alimenta» 

Per arrivare a una pacifica convivenza tra arabi e israeliani bisogna ripartire dalla corretta narrazione dei fatti. È uno dei temi affrontati al convegno “L’antisemitismo oggi”, organizzato dall’associazione Chenàbura nei giorni scorsi al THotel.

Tra gli interventi quello del presidente dell’associazione, Mario Carboni: «Vogliamo rivisitare il concetto di antisemitismo alla luce dei recentissimi fatti che sono accaduti in Israele e a Gaza, con l’intervento di Israele che sta cercando di distruggere l’organizzazione terroristica di Hamas i cui miliziani sono entrati in Israele e hanno ucciso in un giorno 1.500 persone o forse più, rapendone 200: bambini, donne, vecchi, compiendo atti di una ferocia e crudeltà visti neanche durante il nazismo. Ci siamo quindi tutti ritrovati nel 2023 di fronte a un pogrom, in particolare verso le giovani donne a cui sono state fatte cose terribili. Una propaganda falsa e radicale che cambia il significato delle parole per trasformare la vittima in aggressore. Come mai nell’epoca dell’intelligenza artificiale c’è ancora la Shoah e l’antisemitismo?»

Alex Zarfati afferma: «Ho fatto uno studio su alcuni sceneggiati televisivi realizzati tra Iran, Siria e Turchia negli ultimi anni. Questi sceneggiati sono dei veri focolai di antisemitismo talora genocidario, talora religioso o politico, reiterando vecchi stereotipi come quello dell’omicidio rituale: i bambini cristiani che vengono rapiti dagli ebrei il cui sangue viene utilizzato nei riti religiosi. Una disamina importante che si avvale di archivi come quello della Media Research Institute di Washington».

Sarah Kaminski, docente di Lingua e di Cultura israeliana all’Università di Torino: «Sul braccio di una persona ho visto il tatuaggio del numero di Auschwitz e sotto 7 ottobre 2023. Sono rimasta scioccata: ho sempre detto che dobbiamo staccarci della memoria della Shoah, nel senso non sentirsi continuamente vittime. La società israeliana è molto diversificata: opinioni diverse, religiosi, meno religiosi, laici, atei ed è compatta in questo momento. È una bellissima sensazione di reciprocità. Io spero in una convivenza delle due società araba e israeliana, con le infrastrutture, benessere e un governo palestinese autonomo».

