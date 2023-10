Attenti ai controlli con il telelaser  

È disponibile, sul sito del Comune, il calendario con tutte le date dove nel mese di novembre la polizia locale posizionerà il telelaser per effettuare i controlli stradali e garantire il rispetto del codice della strada.

L’apparecchio sarà opportunamente segnalato, ma attenzione il calendario potrà essere oggetto di variazioni qualora ci fossero diverse esigenze di servizio. Ecco perché è importante tenere sotto controllo l’avviso pubblicato ù miti di velocità imposti dalla segnaletica stradale», assicurano i vigili. Il telelaser Trucam è in grado non solo di scattare foto ma anche di realizzare video in HD. Può rilevare l’eccesso di velocità, la guida al cellulare o senza le cinture di sicurezza. Il dispositivo è anche in grado di interrogare gli archivi della Motorizzazione civile per verificare se il veicolo in questione è assicurato o se è correttamente revisionato.

