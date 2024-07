«Attenti ai campanelli d’allarme» 

Ogni anno in Sardegna vengono ricoverati quasi 3.000 pazienti con diagnosi di infarto miocardico acuto. Secondo gli ultimi dati del Piano Nazionale Esiti (PNE), relativi al 2022, abbiamo avuto 2.756 ricoveri per infarto, di cui 1.330 infarti STEMI (Infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST).

«L’infarto è una emergenza medica», spiega la professoressa Roberta Montisci, direttrice della Cardiologica e UTIC del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «è una patologia da tempo dipendente che nella sua forma più grave, il cosiddetto infarto STEMI, necessita di una terapia riperfusiva, ossia della riapertura del vaso più precoce possibile per poter ripristinare il flusso e limitare la necrosi. Per questo è importante imparare a riconoscere i sintomi sospetti e rivolgersi subito al servizio di emergenza».

«In Sardegna, dal 2007 è stata attivata la rete dell’emergenza per l’infarto, inizialmente nell’area vasta di Cagliari e poi negli anni estesa a tutto il territorio regionale», prosegue Montisci: «La rete per l’infarto è composta dal servizio del 118, i centri ospedalieri HUB dotati di servizio di emodinamica attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e i centri spoke, ospedali non dotati di servizio di emodinamica o con servizio di emodinamica non H24. Un importante indicatore dell’efficienza della rete dell’emergenza cardiologica è rappresentato dalla tempestività di accesso all’angioplastica percutanea, ossia dalla percentuale di angioplastiche effettuate entro i 90 minuti dall’accesso in ospedale. Nella nostra regione questa percentuale è del 41% circa, ma raggiunge percentuali del 65% nei centri HUB come il Policlinico di Monserrato. L’implementazione della rete ha certamente ridotto la mortalità per infarto, nel nostro centro la mortalità intra-ricovero per STEMI è del 3.9%, inferiore alla media nazionale, e la mortalità per infarto globale a 30 giorni si attesta al 6.6% con una media nazionale del 7.7%».

«È quindi auspicabile per la Sardegna», rimarca la professoressa, «un ulteriore potenziamento e continuo miglioramento della performance della rete per le emergenze cardiologiche con interventi di educazione della popolazione che deve imparare a riconoscere i sintomi sospetti e rivolgersi rapidamente al servizio di emergenza, un potenziamento della rete del 118 e dei centri HUB anche con un continuo confronto e verifica del proprio operato».