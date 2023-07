«Attente, c’è in giro un maniaco» 

L’allarme parte da Facebook: una giovane donna ha subito un’aggressione verbale da parte di uno sconosciuto ad Assemini. E, dopo il suo post sul social, sono arrivate altre segnalazioni. «Ho riflettuto molto prima di scrivere: non era mia intenzione scatenare polemiche, ma ho reputato giusto comunicare un fatto che mi ha terrorizzata. Ci sono molte ragazzine in giro in questo periodo, è importante che stiano attente. Anche il mio bambino si è spaventato tantissimo».

La vicenda

Il fatto è accaduto in via Gorizia, una strada normalmente trafficata data la presenza di una tabaccheria, un market, una macelleria e, poco distante, una pescheria. Ma, alle 11 di giovedì mattina, una giovane donna che era in compagnia del suo bambino si è trovata sola ad affrontare un’aggressione. «Sono stata importunata pesantemente da un uomo. Una persona di una sessantina d’anni, capelli brizzolati, magro, aveva occhiali da vista e cappellino ed era in bicicletta. Mi ha inseguito dicendo cose oscene, ho accelerato il passo con il cuore a mille anche perché in quel momento non c’era anima viva. Stavo prendendo il cellulare per chiamare i carabinieri ma è fuggito in un lampo».

I racconti

Dopo la segnalazione su Facebook, arrivano le testimonianze di altre donne: si descrivono aggressioni verbali accadute in via Sardegna e nei pressi di piazza del Carmine. L’individuo è sempre un uomo di circa sessant’anni e spaventa le donne e non solo, manifestando molta aggressività. «È successo anche a noi: era nella piazza vicino alla chiesa del Carmine, ci ha avvicinato con la scusa di chiederci un’informazione e poi ci ha aggrediti. Ha minacciato di mettere le mani addosso al mio fidanzato nonostante non avessimo detto o fatto nulla. Mi è sembrato molto pericoloso, noi non abbiamo reagito e siamo andati via salendo in macchina velocemente. Se fossimo caduti nelle sue provocazioni e minacce ci sarebbe stata una rissa. Una persona così non andrebbe lasciata sola a vagare per il paese».

Il responsabile

Importante capire se il responsabile sia sempre lo stesso oppure no. Di certo, le descrizioni coincidono: si tratta di un uomo di una certa età. Da giorni ormai i cittadini di Assemini si interrogano sull’identità del molestatore e fanno ipotesi sul perché di questo comportamento. Anche su Facebook il post in cui si denuncia l’aggressione verbale, alcuni giorni dopo la pubblicazione, ha continuato a suscitare reazioni e commenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA