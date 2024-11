Attentato nella notte: a fuoco due auto 

Un’intimidazione correlata a fatti contingenti o una vera e propria rappresaglia legata a questioni amministrative del recente passato? È quel che stanno cercando di stabilire i carabinieri di Domusnovas dopo il rogo che nella notte tra sabato e domenica ha illuminato a giorno via Garibaldi e ridotto in cenere una Ypsilon 10, auto aziendale in uso all’imprenditrice Carla Melis (figlia di Attilio, ex titolare di una grossa vetreria nonché assessore e consigliere comunale nella passata legislatura) e una Ford Fiesta, in dotazione alla figlia dell’ex sindaco ed attuale consigliere comunale di minoranza Massimiliano Ventura.

Le telecamere

Un fatto è certo ed esclude che il rogo sia da ricondurre a un corto circuito: le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate nell’abitazione dell’ex sindaco Ventura hanno ripreso nella notte due persone con il volto travisato mentre armeggiavano con una bottiglia sul retro dell’auto di Roberta Melis. Secondo quanto mostrato dai filmati, visionati ieri mattina nell’abitazione di Ventura dai carabinieri del nucleo radiomobile di Iglesias (coadiuvati dai colleghi della stazione locale), le fiamme sarebbero quindi state appiccate volutamente sulla Ypsilon 10 e si sarebbero poi propagate alla Fiesta, parcheggiata accanto. Entrambe le auto erano posizionate davanti all’abitazione dell’ex primo cittadino, con anche cancello e recinzione in metallo a farne le spese.

L’allarme

L’allarme è stato lanciato alle 4.30 circa dalla famiglia Melis. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Vallermosa ed i vigili del fuoco di Iglesias che poco hanno potuto fare contro fiamme già altissime. Tanti anche i vicini di casa svegliati dal trambusto. «Abbiamo subito presentato denuncia ma non so darmi un perché, - dice con enorme amarezza Attilio Melis - escludo che volessero colpire me anche perché la mia auto era lì a due passi. Non ho mai fatto male a nessuno e non capisco cosa c’entri l’auto usata da mia figlia. Spero che gli autori di questo gesto vengano individuati: hanno rischiato di causare un disastro».

Sporgerà, invece, denuncia oggi Massimo Ventura che già alcuni anni fa, da sindaco, denunciò lo scoppio di una sorta di grosso petardo sull’auto usata dalla moglie. «Sono atti vili che lasciano il segno - dice - e che risvegliano brutti ricordi. L’auspicio è che le telecamere svelino gli autori di queste ignobili azioni».

