Attentato nella case popolari 

«Non ho idea del perché mi abbiano fatto questo. Chissà, forse l’invidia». Maicol Sanna, 36 anni, non si sa dare una spiegazione per quanto accaduto verso le tre della notte tra venerdì e ieri. Qualcuno ha raggiunto il cortile interno delle case comunali tra via Tiepolo e via Sini, versando del liquido infiammabile e dando fuoco all’auto e al furgone di Sanna. Le fiamme si sono alzate altissime: il fumo e il calore hanno raggiunto le abitazioni della palazzina più vicina. Sono stati gli agenti della Squadra volante a far scendere gli inquilini in strada per evitare gravi conseguenze mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Dopo un’ora l’allarme è rientrato.

Grande paura

«Abbiamo temuto il peggio. Stavamo dormendo e abbiamo sentito delle esplosioni. Fuori le fiamme illuminavano a giorno il cortile. Sono poi arrivati i poliziotti che ci hanno consigliato di lasciare le case. Abbiamo avuto molta paura», raccontano due inquiline la mattina dopo. A pochi metri gli scheletri della vettura e del furgone, completamente distrutti. «Per fortuna nessuno si è fatto male». Nella palazzina a poca distanza dal luogo dell’incendio vivono anche alcune persone anziane, anche allettate. «Loro non hanno potuto abbandonare le loro abitazioni. Se le fiamme avessero raggiunto il palazzo cosa sarebbe accaduto?», si chiedono osservando i resti dei mezzi incendiati. Poi aggiungono con amarezza: «Il Comune spende soldi per lavori e manutenzione, ma qui va sempre peggio. Uno spreco di risorse pubbliche».

Nel mirino

I vigili del fuoco, dopo aver domato l’incendio e messo in sicurezza lo stabile verificando che non ci fossero danni alle tubazioni del gas, hanno trovato anche le prove dell’attentato: una tanica di liquido infiammabile lasciata da chi ha compiuto l’atto intimidatorio, probabilmente perché fuggito rapidamente per evitare di essere visto da qualcuno. Del caso si sono poi occupato gli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo. Sanna, proprietario dei due mezzi, è stato ascoltato ma non ha saputo dare una pista investigativa. Il 36enne è fratello di Omar, l’ambulante che nei mesi scorsi è stato sanzionato dalla Polizia Locale per aver piazzato il suo furgone-paninoteca senza avere l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico. Ora questo duro colpo. «Supereremo anche questa nuova difficoltà».