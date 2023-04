Attentato nel residence, auto a fuoco 

Atto intimidatorio all’alba di ieri in un residence di Viddalba. I Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti intorno alle quattro nel complesso residenziale, le fiamme (innescate probabilmente con la benzina) hanno distrutto un suv Dacia Duster parcheggiato all’interno di un cortile e si sono estese a una motocicletta. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio, il rogo ha lambito anche l’ingresso di un’abitazione e le operazioni di spegnimento hanno evitato la propagazione ad altre auto e agli edifici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Valledoria, i militari stanno conducendo le indagini. Stando alle prime verifiche la vittima del raid incendiario è un commerciante della Penisola che, però, non ha particolari interessi nella zona. I carabinieri del Nucleo investigativo stanno sentendo diverse persone. Nello stesso residence, in passato, si è verificato un episodio simile.

