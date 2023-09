Attentato, la pista delle cartelle esattoriali 

Tra le sue mani passano cartelle di pagamento di ogni tipo, a parecchi zeri. Perché l’ufficio comunale che dirige, quello dei Tributi, è tra i più delicati per la mole di documenti e vertenze che tratta: imposte municipale e di soggiorno, addizionale Irpef e tassa sui rifiuti. E poi si occupa di tutti gli accertamenti tributari, con relativi contenziosi, e anche di lotta all’evasione fisica. Per questo le indagini sull’attentato incendiario ai danni del dirigente del Comune, Giovanni Battista Ena, pur seguendo diverse ipotesi si stanno focalizzando sul suo lavoro. In particolare sulle cartelle esattoriali che l’ente ha inviato in questi ultimi mesi a privati e ad aziende. Ma anche su altri documenti ritenuti «pesanti». Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro dalla notte tra mercoledì e giovedì: nonostante non ci siano tracce chiare sulle cause dell’incendio, i poliziotti dubitano che ci possa trattare di un fatto accidentale.

Un uomo in fuga

Lo stesso Ena, sentito subito dagli agenti coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, ha sottolineato: «Trovo inverosimile che possa essersi trattato di autocombustione. Un’auto nuova parcheggiata da 48 ore non prende fuoco da sola. Sul mio tavolo in ufficio ci sono delle pratiche pesanti, diciamo così. Quindi sì, se fosse doloso, ritengo l'incendio collegato alla mia attività in Comune. Ora ho paura anche per me e per i miei familiari». E che quanto avvenuto in piazza Belgio, a Genneruxi, possa essere un grave avvertimento, è per ora confermato dalla testimonianza di una residenza che ha visto il cancello automatico chiudersi quando già si sentiva l’odore del fumo e una persona allontanarsi rapidamente dal palazzo. Poi è stato il caos. Le fiamme, partite dalla Fiat Punto del dirigente comunale, hanno raggiunto un altra vettura, danneggiandone una terza. Distrutta anche una moto. E ci sono stati momenti di grande paura: gli inquilini, terrorizzati dal fumo e sentite alcune esplosioni, sono scappati in strada abbandonando le loro abitazioni. Dopo parecchie ore, escluse lesioni strutturali al palazzo, sono potuti rientrare negli appartamenti alcuni danneggiati.

Telecamere e relazione

Dunque la pista maggiormente battuta dagli investigatori è quella dell’atto intimidatorio legato al lavoro di Ena. Si attende la relazione finale dei vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. E si cercano i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona: impianti di videosorveglianza sia pubblici che privati. Potrebbero arrivare elementi importanti per le indagini anche da quanto trovato dagli esperti della Scientifica. E le indicazioni dettagliate fornire dal dirigente comunale potrebbero fornire ulteriori spunti investigativi. Numerosi intanto gli attestati di vicinanza e solidarietà a Ena da parte della parte politica del Comune così come di quella amministrativa.

Il passato

Nella sua carriera, l’attuale dirigente comunale del servizio Tributi (ruolo che ricopre dall’aprile 2021 e che dal gennaio 2022 ha acquisito anche quello del Bilancio), è stato anche amministratore delegato prima e presidente poi della Società Ippica di CAgliari, consigliere d’amministrazione del Cacip, componente del consiglio direttivo dell’Ente parco di Molentargius. Da gennaio 2020 è stato dirigente dell’area amministrazione e finanze dell’Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) per poi passare “in comando” al comune di Cagliari per occuparsi di Tributi e Bilancio.

RIPRODUZIONE RISERVATA