Attentato, la Maffei si ferma 

Dopo l’atto intimidatorio di domenica notte, la Maffei Sarda Silicati bloccherà le sue attività per tre settimane e metterà tutti i lavoratori in cassa integrazione. A dirlo il presidente, Federico Emilio Fiorelli. Una scelta a cui la società è costretta a causa dei danni inflitti da un atto che la Maffei definisce «vile e gratuito». Il fermo delle attività comporterà la messa in cassa integrazione del personale operante in cantiere. Intanto, arriva la solidarietà del presidente di Confindustria Nuoro Ogliastra, Giovanni Bitti, «sono atti che non possiamo più accettare e che minano la libertà di impresa».

Le indagini

Ieri gli investigatori hanno continuato a portare avanti le indagini. I tre banditi col volto mascherato sono stati ripresi dalle telecamere mentre passano da una rete, arrivano alla casa del vigilante e con una scarpata la abbattono minacciandolo con un fucile e legandolo. Un volta neutralizzata la guardiania si dirigono verso due escavatori e una trivella e le danneggiano. Un blitz organizzato nei minimi dettagli, durato 5 minuti, ma che ha messo in ginocchio un’azienda che da oltre 30 anni lavora nel territorio e ora fermerà l’attività per tre settimane.

La condanna

Fiorelli ieri è stato sentito dagli investigatori. L’azienda in passato ha subito altri attentati. «Non esistono parole per descrivere il senso di impotenza e rabbia che pervade il nostro team - dice -. Questi individui, oltre ad aver compiuto un gesto contrario a ogni principio di legalità e buon senso, hanno danneggiato l’economia locale fermando un’azienda sana ed etica che opera con passione». Invita le autorità locali a un tavolo di confronto su possibili soluzioni: «Serve una collaborazione efficace tra settore privato e istituzioni per prevenire e contrastare atti criminali». Duro Giovanni Bitti, presidente di Confindustria: «Atto molto grave che non trova alcuna giustificazione e non aiuta a creare il giusto clima per fare impresa». La Cgil condanna l’attentato con Domenica Muravera e il leader regionale Fausto Durante; idem fa la Cisl con Maria Luisa Ariu. Il sindaco di Orani, Marco Ziranu, dice: «Un’azienda non può essere ostaggio dei malviventi. Tutta la società attende risposte dagli inquirenti». (f. le.)

