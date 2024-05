Attentato incendiario in via Trentino  

Le fiamme hanno avvolto la sua auto mentre era al lavoro, nella casa dello studente di via Trentino. Un rogo partito, come emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco arrivati per domare l’incendio, dall’interno della vettura parcheggiata nel grande spiazzo davanti all’edificio dell’Ersu: per questo c’è la convinzione che si sia trattato di un attentato, di un atto intimidatorio o di un gesto vandalico. La proprietaria dell’auto, che lavora alla mensa della casa dello studente, è stata poi sentita dagli agenti della Squadra volante che indagano sul caso: non ha saputo fornire spiegazioni su quanto accaduto e sa eventualmente chi possa avercela con lei e per quale motivo.

Pomeriggio di fuoco

Il rogo è scoppiato lunedì pomeriggio. È stata una persona che aveva lasciato l’auto nel parcheggio di via Trentino a notare il fumo proveniente da una vettura a dare subito l’allarme. In pochi istanti sono arrivati mezzi e uomini dei vigili del fuoco dalla caserma di viale Marconi. Le fiamme avevano già danneggiato l’abitacolo. Il rogo è stato spento evitando che ci fossero conseguenze anche per i veicoli presenti nella vicinanza. Gli accertamenti degli esperti, come detto, hanno permesso di stabilire che l’incendio è partito dall’interno dell’auto. Per questo le ipotesi investigative sono diverse.

Le piste

Che si sia trattato di un incendio doloso sembra l’unica cosa certa. Anche perché gli agenti delle volanti, avvisati dai vigili del fuoco, hanno sentito alcuni testimoni e c’è chi ha riferito di aver notato un uomo aggirarsi tra le vetture poco prima che scoppiasse il rogo. Non è dunque escluso che si possa essere trattato di un tentativo di furto finito con un incendio come dispetto. Ma i poliziotti non escluso anche le altre piste, compreso l’atto intimidatorio. Sono state recuperate alcune immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. E si sta provando a ricostruire un identikit dell’uomo notato nel parcheggio poco prima del rogo.

La preoccupazione

La proprietaria della vettura, una 50enne, non ha nascosto l’apprensione per quanto accaduto. Agli agenti ha riferito di non aver mai subito minacce e di non sapere se qualcuno possa avercela con lei tanto da arrivare a dar fuoco alla sua auto. Resta dunque la preoccupazione per un gesto così grave avvenuto in pieno giorno in una zona molto frequentata e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

