Attentato incendiario in un’azienda agricola 

Fiamme in un’azienda di allevamento a Nuraminis, dove il bilancio del rogo, doloso, è di un grosso trattore agricolo distrutto e di una catasta di rotoballe ridotte in cenere. Il grave fatto si è verificato nella notte tra venerdì e sabato in località Campu Gureu, lungo la Provinciale 54 Nuraminis-Serramanna. Ad essere presa di mira è stata l’azienda ovina di Antonio Caria, allevatore nuraminese di 60 anni, che accanto ai capannoni per il ricovero delle pecore e per custodire le scorte di foraggi e paglia ha costruito l’abitazione in cui vive con la famiglia.

Il racconto

Erano le 2,30 della notte quando la famiglia Caria è stata svegliata. «Ormai con i lavori sulla 131 e per la demolizione del cavalcavia poco distante dalla nostra casa, i rumori sono diventati la normalità, di giorno e di notte, e inizialmente non ho fatto caso a quel crepitio», racconta Cristina Soru, moglie dell’allevatore.

Non è stato così per Antonio Caria, che ha capito immediatamente l’origine del rumore. Qualcuno, col favore del buio, si è avvicinato al retro dell’azienda e ha appiccato il fuoco a una catasta di rotoballe. Il rogo ha avuto gioco facile ad avvolgere il cumulo di 270 presse di foraggio, le fiamme hanno impiegato poco anche ad avvolgere un grosso trattore agricolo, posteggiato a poca distanza, e ridotto ad un rottame dal fuoco. Il calore sviluppato dal rogo ha arroventato pericolosamente anche i muri della casa dell’allevatore.

I vigili del fuoco

Ed è sull’abitazione (distante una decina di metri dal punto in cui si è sviluppato il rogo) che si è concentrato il lavoro dei vigili del fuoco, giunti sul luogo con un certo ritardo, a causa sembrerebbe della demolizione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, lungo la Statale 131, che ha cancellato il collegamento con la Provinciale 54 per Serramanna, e per l’azienda colpita, situata a 100 metri in linea d’aria dal cavalcavia demolito. «I vigili del fuoco hanno impiegato 50 minuti circa per arrivare perché non riuscivano a trovare una via d’accesso per raggiungere casa nostra», spiega Antonio Caria, «i pompieri, arrivati a poca distanza dall’incendio sono stati costretti a proseguire verso Monastir e fare inversione di marcia per rientrare sulla complanare verso nord, e giungere finalmente alla mia azienda«.

I danni

Il rogo ha avuto tutto il tempo per incenerire le rotoballe e distruggere il trattore. «In fumo 270 rotoballe di foraggio ed erba medica, circa 1200 quintali complessivamente, e un trattore di 260 cavalli del valore di 50 mila euro. A conti fatti il danno ammonta a 80 mila euro», continua Caria, che non ha dubbi sull’origine dolosa: «Ho sentito l’odore della benzina gettata sopra le rotoballe. Certo, se l’arrivo dei vigili del fuoco fosse stato più celere forse almeno il trattore si poteva salvare», dice l’allevatore, amareggiato per la «perdita del lavoro di un intera estate». Sospetti sull’autore del gesto? «Io penso al mio lavoro e non ho mai dato fastidio a nessuno. Non ho idea di chi possa avermi fatto questo gesto, e forse è meglio non sapere chi possa essere stato», conclude Caria.

