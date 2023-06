Attentato incendiario: in fiamme l’auto di un impresario 

Le fiamme hanno illuminato, in piena notte, via Generale Cantore a Pirri. Il fuoco ha divorato, distruggendola, un’auto parcheggiata accanto a una palazzina. Sono stati momenti di paura: il rogo ha rischiato di raggiungere i portoni d’ingresso dell’abitazione e di un garage. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Niente da fare invece per la vettura di proprietà di un 52enne, titolare di un’azienda che si occupa di lavori nel settore dell’edilizia. E sulla natura dell’incendio non sembrano esserci dubbi: i vigili hanno trovato tracce di diavolina. Dunque si tratta di un attentato.

Le indagini

Gli agenti della Squadra volante hanno subito avviato le indagini, con i primi accertamenti. Sul posto anche la Scientifica. Il 52enne è arrivato subito dopo. Ai poliziotti ha detto di «non avere sospetti» e «di non capire perché qualcuno possa avercela con lui». Ora saranno gli investigatori della Squadra Mobile a occuparsi del caso. C’è da verificare se l’atto intimidatorio sia legato al lavoro dell’uomo o alla sua sfera privata. Oppure se sia rimasto vittima di vandali che hanno colpito a caso. Per ora non ci sarebbe una pista precisa da seguire. Come sempre, in questi casi sarà importante trovare qualche telecamera che abbia ripreso l’autore dell’attentato (o gli autori) durante il raid oppure mentre raggiungeva la strada o la sua fuga.

L’apprensione

Sono stati alcuni abitanti a dare l’allarme. Hanno notato il bagliore delle fiamme e visto il fumo che ha raggiunto le abitazioni che si trovavano proprio sopra il punto del rogo. I vigili del fuoco hanno spento subito l’incendio, limitando i danni. Ieri mattina erano ben evidenti i segni sull’asfalto e sul muro di una palazzina. Il proprietario ha fatto portare via subito i resti della vettura distrutta dalle fiamme. Ora la Polizia è al lavoro per capire se fosse un’azione mirata contro l’imprenditore oppure se si sia trattato di un raid vandalico. Anche in passato a Pirri sono entrati in azione gruppetti che trascorrevano le notti appiccando incendi in diverse strade della municipalità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA