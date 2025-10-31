Attentato incendiario: distrutte quattro auto in due roghi diversi 

Doppio attentato incendiario ieri, poco dopo le 23: in via Nivola e in via Pissarro, zona di Sant’Andrea, a distanza di poche centinaia di metri e di minuti, sono andate distrutte quattro auto (due in una strada, due nell’altra). Gli abitanti della zona hanno dato subito l’allarme e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato i due distinti roghi. Ci sono state anche delle piccole esplosioni per lo scoppio dei vetri e degli pneumatici. Ingenti i danni anche se una delle vetture era probabilmente in disuso.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Quartu, intervenuti subito dopo la segnalazione del doppio raid.

Il tutto è avvenuto a poco più di ventiquattr’ore di altri episodi di vandalismo in città. Nella notte tra giovedì e ieri tre auto sono state danneggiate in via Olanda. Erano in sosta in un parcheggio sterrato e sono state trovate con vetri rotti e finestrini spaccati. I malcapitati proprietari si sono accorti di quanto era successo soltanto ieri mattina quando sono andati a prendere l’auto per recarsi a lavoro.

