Attentato incendiario: distrutta un’auto 

Attentato incendiario nella notte tra lunedì e ieri in via Timavo: qualcuno si è avvicinato a una Yaris dandole fuoco. Sono stati gli abitanti della zona a dare l’allarme ai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo. Ingenti i danni alla vettura mentre per fortuna non ci sono state conseguenze per altre vetture o per gli edifici presenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco e degli agenti della Squadra volante, arrivati per avviare subito le indagini, si sarebbe trattato di un atto doloso. Sarebbero state trovate delle tracce. Il proprietario dell’auto, sentito dai poliziotti, ha riferito di non aver sospetti: non avrebbe ricevuto minacce o altri segnali che potessero far pensare a un’azione come quella avvenuta verso le 4,30 di ieri. I vigili del fuoco del distaccamento portuale oltre a domare le fiamme hanno messo in sicurezza l’area.

Inevitabile la preoccupazione di chi abita nei palazzi di via Timavo, a due passi da via Is Mirrionis. C’è chi si è svegliato sentendo i rumori causati dal rogo ma anche per il denso fumo che ha invaso tutta la zona. Il fenomeno delle auto incendiate è dunque sempre attuale in città. La notte precedente, tra domenica e lunedì, una vettura è stata distrutta dal fuoco in via San Giovanni, a Villanova, nelle vicinanze della chiesa di San Mauro. In questo caso non sono state trovate tracce evidenti che potessero far pensare a un’azione dolosa. (m. v.)

