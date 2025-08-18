Attentato incendiario  contro il bar di via Fresia 

Incendiari in azione a Uta. Nel mirino degli attentatori il Rocksy bar di via Fresia. Le fiamme sono divampate alle 2 di ieri notte, nella veranda del bar situata davanti al parco S’Olivariu. Il bagliore ha allarmato il vicinato, che ha subito chiamato i soccorsi. Il primo a intervenire è stato il figlio del proprietario, che ha iniziato a spegnere il rogo con tubo d’acqua. Subito dopo, da Iglesias, sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile e i vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza.

«Sono stato svegliato da una telefonata che mi avvertiva dell’incendio nel mio locale – racconta Gianfranco Usai, 64 anni, titolare del bar – Durante il sopralluogo, sono state trovate tracce di materiale combustibile, che prova l’origine dolosa dell’incendio – Usai aggiunge – Il fuoco ha interessato la veranda in legno, alcuni arredi, la tenda di copertura e la facciata del locale, i danni potrebbero ammontare a circa 4mila euro».

A Usai, tempo fa, era stata incendiata l’auto parcheggiata sotto casa. In quella circostanza non erano state trovate tracce di dolo. I primi rilievi tecnici, eseguiti nel bar, hanno accertato l’origine dolosa del rogo, pertanto, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire agli autori del gesto. Una risposta potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della zona, ora al vaglio degli investigatori. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA