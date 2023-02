Attentato incendiario alla Ecopramal 

Un inferno di fuoco, l’incubo degli attentati che ritorna, con la paura di perdere tutto, di vedere andare in fumo il lavoro di una vita. Proprio come nel 2015, quando un rogo aveva devastato lo stabilimento di stoccaggio dei materiali da riciclo della zona industriale di San Marco. Anche l’altra notte è successo: qualcuno intorno alle 23 di sabato ha dato fuoco alla Ecopramal, società specializzata nella raccolta, trasporto e riciclo dei rifiuti speciali, che si trova in via della Tecnica, nella cittadella industriale alle porte di Alghero. I mezzi e le attrezzature sono stati raggiunti da un pauroso incendio, appiccato da mani esperte, che i vigili del fuoco sono riusciti a domare, non senza fatica, dopo sei ore di lavoro con gli idranti.

Gravi danni

I danni sono ingenti. Pochi dubbi sull’origine dolosa: sicuramente si è trattato dell’ennesimo attentato. Esattamente come era accaduto otto anni fa e poi, di nuovo, nel 2016. È infatti il terzo incendio che prende di mira l’impianto gestito da due algheresi di 46 e 47 anni. I titolari ieri non avevano alcuna voglia di parlare: il gesto vile degli incendiari ha cancellato in una notte tanti anni di sacrifici. Prima due scoppi, poi l’inferno di fuoco. I vigili del fuoco del distaccamento di Alghero hanno dovuto chiedere man forte ai colleghi di Sassari e, insieme, sono riusciti a spegnere le fiamme, intorno alle quattro del mattino. Il grosso rogo ha distrutto i mezzi e le attrezzature della società. Sul posto erano presenti le forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso. Le telecamere di videosorveglianza di cui è dotata l’intera zona potranno offrire un importante contributo alle indagini, sempre che chi ha agito risulti riconoscibile. Lo stabilimento si sviluppa quasi completamente all’aperto: nel piazzale ci sono i mezzi di trasporto, i materiali stoccati e i macchinari per la lavorazione. Non è difficile intrufolarsi all’interno per appiccare il fuoco.

Gli altri episodi

La ditta Ecopramal, nata nel 2009 e operativa dal gennaio del 2011, non è la sola a essere stata presa di mira nell’area industriale di San Marco. In via del Progresso, a maggio scorso, la EcoOpera, specializzata nel recupero di rottami ferrosi, contava i danni dell’ennesimo attentato, quando ignoti si erano introdotti nel capannone armati di liquido infiammabile. Alla stessa società, gestita da marito e moglie, nel 2019 era stato incendiato un camion parcheggiato in via Vittorio Emanuele.