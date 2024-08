Attentato incendiario, a fuoco l’edificio delle feste dei ragazzi  

Atto intimidatorio alle prime luci dell’alba a Ollastra. Qualcuno ha dato fuoco a un edificio, punto di ritrovo per alcuni gruppi di giovani della zona. Non è chiaro se l’incendio sia divampato dopo una festa fra ragazzi, di certo al momento del rogo non c’era nessuno. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme è scattato intorno alle 5, è stato un vigile del fuoco (mentre rientrava a casa) a notare il fumo e le fiamme nello stabile di via Verdi, alla periferia del paese. Subito è partita la segnalazione al comando provinciale di Oristano, immediato l'intervento delle squadre dei pompieri che hanno lavorato per oltre tre ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Dall’edificio è stata prelevata anche una bombola di gas, che avrebbe rischiato di esplodere. dai primi accertamenti dei vigili del fuoco è emerso che le fiamme sono state appiccate sia all’ingresso che nella parte posteriore, i danni sono ingenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno già avviato le indagini per fare luce sull’episodio e risalire ai responsabili; al vaglio anche le immagini di impianti di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso movimenti insoliti. Il sindaco Osvaldo Congiu spera possa trattarsi di una bravata ma al tempo stesso è prudente e attende glie siti degli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA