Attentato in una rivendita 

Alto, barbetta, viso coperto in parte da un casco, un tatuaggio e passo goffo: questo l’identikit dell’uomo entrato in azione prima delle tre nella notte, tra martedì e ieri, in via Binaghi. Le telecamere dell’Utensileria Sarda lo hanno ripreso mentre versava il contenuto di due taniche sulle serrande del negozio specializzato nella vendita d’attrezzatura da carpenteria, nei tombini e sul furgone della ditta. Poi è scappato a piedi: probabilmente è salito su uno scooter dove ad attenderlo probabilmente c'era un complice. Le indagini dei carabinieri della compagnia, dopo il primo intervento sul posto dei militari del nucleo radiomobile, sono iniziate subito e si spera che ci possa essere una svolta in tempi rapidi.

La grande paura

Le fiamme hanno divorato l’ingresso dell’attività. Ma un cane del palazzo davanti ha iniziato ad abbaiare e la padrona, affacciandosi, ha visto il fumo e chiamato subito il 115. Ma i primi a intervenire, con mezzi di fortuna, sono stati alcuni inquilini del condominio che ospita da circa cinque anni la rivendita. Poi i vigili del fuoco hanno domato il rogo. «Abbiamo subito un danno importante», spiegano Franco Schirru e il figlio Luca, presidente e amministratore delegato della società. «Oltre alle serrande e agli infissi dell’ingresso, sono fuori uso i macchinari che si trovavano nella vetrina espositiva. E poi dobbiamo verificare i danni ai tombini: uno è saltato all’interno del magazzino». Le fiamme non hanno attecchito sul furgone: «Il nostro mezzo si è salvato per fortuna».

Nessun sospetto

«Abbiamo attrezzatura di precisione, utensili e ricambi molto costosi. Stiamo lavorando bene perché la nostra attività ha quasi vent’anni di storia. Da cinque siamo in questa sede: siamo di Mulinu Becciu e diamo lavoro a cinque persone del quartiere. Non capiamo davvero perché qualcuno dovrebbe avercela con noi», racconta Luca Schirru, 28 anni, da otto alla guida della società sempre seguito dal padre. Lui e il papà si occupano anche di calcio, gestendo l’Asd Mulinu Becciu, punto di riferimento nel rione. «Un duro colpo», prosegue il giovane. «Non sappiamo a cosa possa essere collegato questo pesante atto intimidatorio. Questa attività è la nostra vita. È un periodo difficile per l’aumento dei costi e dell’energia elettrica. Nonostante tutto ci diamo da fare e non ci abbattiamo. Supereremo anche questo brutto momento». Poi aggiunge: «C’è un aspetto positivo. L’enorme solidarietà ricevuta da tutti e da tutto il quartiere».