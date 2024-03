Attentato, è caccia all’autore 

Un’atmosfera irreale, in una domenica soleggiata ma attraversata da dubbi, paure e ricordi infausti che sembravano sopiti. Ottana s’interroga, dopo il terribile attentato che nella notte tra venerdì e sabato ha distrutto la facciata del Municipio e fatto piombare nel terrore un paese che negli ultimi tempi stava provando a reagire. «Non ce lo aspettavamo, tutto ciò fa ancora più male perché non c’era stata alcuna avvisaglia», sussurra una donna, titolare di un locale del centro: «Speriamo che le telecamere facciano chiarezza». Le indagini dei carabinieri proseguono senza soste, a tutto campo. I filmati catturati dall’impianto di videosorveglianza della casa comunale sono nelle mani degli investigatori, si cerca di dare un volto e un nome a quell’uomo che ha posizionato l’ordigno ad alto potenziale, poco dopo l’una di notte. E che ha rischiato di fare una strage.

Alta tensione

Il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ha convocato per stamattina il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non c’è tempo da perdere, occorre risolvere il caso con tempestività. Anche perché, per usare le parole del primo cittadino Franco Saba, «chi ha fatto questo non appartiene alla nostra comunità, non è degno di farne parte. È solo un vile». Il sindaco non nasconde la sua delusione, per quell’avvertimento inaspettato e inquietante, siglato con oltre 3 chili di esplosivo. «Credevo che il mio paese si fosse riscattato, che con queste cose non avesse più niente da spartire», prosegue Saba: «Non ricordo uno screzio, niente di niente. Eppure sono sempre in Comune, il fine settimana incontro tutti anche al bar, sempre disponibile e pronto al dialogo. Per questo dico che chi ha fatto una cosa del genere, così grave, non fa parte della nostra comunità e non è degno di farne parte. Ripeto, l’unica spiegazione possibile è che a qualcuno non piaccia la “comunità energetica” che intendiamo realizzare, puntando sulle rinnovabili per il bene della nostra comunità».

Ipotesi

I carabinieri del comando provinciale di Nuoro, coordinati dal colonnello Saverio Aucello, hanno sentito diverse persone, nelle ultimi ore, a caccia di indizi utili. Le indagini, però, si concentrano soprattutto sulle registrazioni video. E sulle analisi effettuate dagli artificieri sui resti dell’ordigno. La bomba fatta deflagrare a Ottana era ad alto potenziale, come testimoniano gli ingenti danni al palazzo comunale. La sensazione è che l’attentatore abbia utilizzato un esplosivo al plastico, di tipo militare. Tuttavia, solo le analisi del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri potrà sciogliere ogni dubbio. Capire se la bomba sia stata confezionata con il cosiddetto C4 oppure con gelatina o la classica dinamite.

Malessere e incredulità

«Nessuna discussione, non ho ricevuto neppure una lettera o una telefonata minacciosa», riprende il primo cittadino, Franco Saba. «Certo, le visite in ufficio sono tante e continue, magari per bollette che qualche cittadino reputa troppo care. Tutto all’insegna del dialogo e della tranquillità». Poi puntualizza: «Un gesto così forte, un attentato mostruoso e con un’irruenza mai vista, lascia però tutti increduli. Comunque, l’enorme solidarietà ricevuta mi consola e mi aiuta ad andare avanti con maggiore convinzione». Ieri il sindaco era in Comune, a gestire le operazioni di bonifica e pulizia: «Non ci fermeranno».

