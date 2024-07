Attentato dopo l’accoltellamento 

Sabato scorso era stato raggiunto all’addome da tre fendenti di coltello al termine di una discussione dopo i festeggiamenti di San Paolo, nell’omonimo quartiere cittadino, che lo avevano mandato d’urgenza all’ospedale San Francesco dov’è ancora ricoverato. Ieri notte, ignoti hanno messo fuoco all’auto di Roberto Porcheri, autotrasportatore di Nuoro e vittima di quell’accoltellamento. Un attentato incendiario che ha distrutto completamento la Volkswagen Touran del 54enne ferito gravemente il 29 giugno in città. Un collegamento con i fatti di sette giorni prima, oppure l’azione di qualcuno che nutriva rancori precedenti verso Porcheri e ha approfittato di quell’evento appena accaduto per allontanare i sospetti? Domande a cui dovranno dare risposta gli inquirenti, che si sono subito messi al lavoro.

L’allarme

L’auto di Porcheri era parcheggiata nel cortile di casa, in via Toddotana, alla periferia della città, una zona maggiormente conosciuta per la lottizzazione abusiva di Testimonzos.

L’allarme è stato dato quasi immediatamente, e sul posto si sono recate le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme ma non sono riuscite a salvare il mezzo. Ingenti i danni. Contemporaneamente sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per i rilievi, ma sin dal principio l’episodio ha destato preoccupazione proprio per il recentissimo precedente di sangue della vittima, in cui il sostituto procuratore Ireno Satta ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio a carico di un 27 enne di Nuoro, I. B., presunto responsabile del ferimento di Porcheri.

L’interrogatorio

La vicenda rischia di alimentare un clima di paura in città, dopo quel litigio che poteva finire in maniera tragica, con Porcheri che era stato trasportato all'ospedale San Francesco dove ha subito un intervento chirurgico per i danni provocati all’addome dai tre fendenti. Il suo feritore era stato identificato quasi immediatamente dagli agenti della Squadra mobile e delle Volanti, che avevano raccolto diverse testimonianze e recuperato anche il coltello utilizzato per colpirlo. Pochi giorni dopo i fatti il 27 enne, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio, e difeso dei legali Pietro e Mario Silvestro Pittalis, era stato sentito a lungo in Questura dagli inquirenti e dal titolare dell’indagine, il pm Satta. L’indagato, visibilmente ferito al volto, ha fornito la sua versione dei fatti, rispondendo alle domande degli inquirenti, e facendo emergere un quadro in parte non aderente a quello che era emerso nelle primissime ore dopo il ferimento, ma su cui per ora vige il massimo riserbo.

La lite

Quella notte ad esacerbare gli animi avrebbe contribuito il tasso alcolemico e un rimprovero alla fine di una serata che doveva rimanere di serenità e festa, ma che ora, dopo l’attentato di ieri, rischia di far precipitare la città in una inutile spirale di violenza.

