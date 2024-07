Attentato del 13 luglio, la direttrice del Secret Service si dimette 

Washington. La direttrice del Secret Service si arrende: dopo dieci giorni di pressioni e la bufera di critiche per il flop della sicurezza al tentato assassinio di Donald Trump, Kimberly Cheatle si è dimessa. Uno dei principali compiti del Secret Service è «proteggere i leader del Paese» e il 13 luglio «non siamo riusciti a farlo. Mi assumo tutta la responsabilità. Non voglio che le richieste di dimissioni che mi sono state avanzate siano una distrazione. Per questo ho preso la difficile decisione di lasciare l’incarico», ha spiegato Cheatle in una email indirizzata ai dipendenti dell’agenzia. Joe Biden l’ha lodata e ringraziata per gli anni trascorsi al servizio pubblico, e ha assicurato che a breve sceglierà un nuovo direttore.

Le dimissioni seguono la creazione di una task force bipartisan alla Camera per far luce su quanto accaduto quel sabato maledetto a Butler, in Pennsylvania, e l’infuocata audizione in Congresso, dove Cheatle è stata sottoposta a un fuoco di fila di domande a cui non è riuscita a dare risposte convincenti. Davanti alla commissione di sorveglianza della Camera, lunedì Cheatle aveva provato a difendersi dalle accuse dei deputati. Pur ammettendo il «fallimento», aveva dribblato alcune domande e si era trincerata dietro la riservatezza delle indagini in corso, difeso molte delle sue scelte (anche l’assunzione di molte donne) e respinto le accuse di aver negato alla campagna di Trump i rinforzi richiesti. Ma soprattutto aveva ribadito ancora una volta »di essere la persona più adatta a guidare il Secret Service in questo momento». I suoi sforzi non sono valsi a nulla: dopo 24 ore ha rassegnato le dimissioni. Fin dal giorno dopo il tentato assassinio di Trump, Cheatle si era assunta le responsabilità ma si era rifiutata di dimettersi. Le indagini sul campo intanto proseguono. L’Fbi non è ancora riuscita a determinare il movente di Thomas Matthew Crooks, il 20enne che ha sparato all’ex presidente durante il comizio.

