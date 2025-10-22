Attentato contro l’agenzia immobiliare 

Un nuovo attentato, questa volta il bersaglio è un’agenzia immobiliare. Il botto quaranta minuti dopo la scorsa mezzanotte. Ma nessuno ci ha fatto caso, tanto che in Commissariato e nella caserma dei carabinieri non è stata fatta alcuna segnalazione. Ieri, all’alba, è stata una pattuglia degli agenti del Commissariato cittadino a notare, in via Cecoslovacchia, a Quartello, frammenti di carta bruciacchiata, calcinacci e schegge di marmo. Insospettiti, i poliziotti si sono fermati, notando il foro provocato da un’esplosione su uno degli ingressi della sede della Tecnocasa. Pochi i danni, grande la sorpresa. Qui qualcuno ha lanciato qualche ora prima una bomba-carta, o forse un petardo.

Indagini

La Scientifica ha raccolto quello che è rimasto della deflagrazione avviando gli accertamenti sulla natura dell’ordigno. Immediate anche le indagini degli agenti del commissariato quartese, sul posto con il commissario Ignazio Secci. In strada, solo qualche passante, nel quartiere in pochi hanno avvertito il botto o, se l’hanno sentito, hanno pensato allo scoppio di un petardo, senza così preoccuparsi di denunciare l’accaduto. Un atto intimidatorio, una ritorsione, un avvertimento? Difficile capire visto che non ci sarebbero mai state minacce e visto che al momento gli investigatori non avrebbero trovato alcun legame fra questa esplosione e l’attività dell’azienda. La polizia non nasconde alcuna ipotesi sperando che gli autori di questo episodio possano essere smascherati attraverso le immagini delle telecamere piazzate in via Cecoslovacchia e nelle strade vicine di Quartello. Per questo, sin dalla prima mattinata, diversi agenti del Commissariato hanno iniziato a setacciare il territorio individuando diverse telecamere le cui immagini sono già sotto esame.

L’ordigno

La speranza è quella di ricostruire i movimenti delle persone, arrivate dopo la mezzanotte di fronte alla sede della Tecnocasa, scendono dall’auto o da una moto e lanciare l’ordigno verso una della serrande della sede dell’Agenzia. Il riserbo è totale con gli investigatori che avrebbero già sentito anche i referenti della sede di Quartello, presa di mira. Ma anche diversi residenti nella zona, alla ricerca di elementi utili per cercare di far luce sulla inquietante vicenda. Non si esclude neanche un attentato su commissione e anche la bravata.Intanto si attende l’esito degli esami tecnici sui resti dell’ordigno per capire se questo è stata confezionato in maniera artigianale e se invece sia stato acquistato sul mercato nero degli esplosivi.

