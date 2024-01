Attentato alla cava, legato il custode 

Nella cava della Maffei Sarda Silicati a Cuccurumannu, tra Orani e Sarule, torna la paura. Nella notte tra domenica e lunedì due banditi armati hanno minacciato il vigilante di guardia alla cava, legandolo e danneggiando i mezzi da lavoro. Un atto intimidatorio che arriva dopo un relativo momento di calma: negli anni scorsi la Maffei era già stata oggetto di pesanti attentati, con mezzi incendiati e centinaia di migliaia di euro di danni. La società aveva addirittura deciso di fermare per sei giorni le lavorazioni minacciando di lasciare la Barbagia dopo tre decenni di operatività. Sul gravissimo atto intimidatorio indagano i carabinieri della Compagnia di Ottana.

Assalto armato

Il blitz dei banditi nella notte. In due con il volto coperto da passamontagna hanno sorpreso la guardia giurata di una società privata a cui era stata affidata la guardiana dell’area proprio per garantire la sicurezza dei mezzi in seguito ai gravissimi attentati degli anni precedenti.

Sono sbucati dal buio, e l’uomo non ha nemmeno fatto in tempo a reagire. Gli hanno puntato contro un fucile e lo hanno minacciato. In superiorità numerica e armati lo hanno sopraffatto con facilità, legato e imbavagliato. Non è escluso che nelle vicinanze ci fossero anche altri complici. Una volta neutralizzata la guardiania, si sono scagliati contro alcuni mezzi da lavoro presenti in cava danneggiandoli prima di scappare. Ancora da quantificare i danni.

La fuga e l’allarme

Per il vigilante legato e costretto al silenzio con la minaccia delle armi è stato un incubo. Sono passati minuti che saranno sembrati ore, poi quando il silenzio è nuovamente piombato su Cuccurumannu, l’uomo dopo diversi tentativi è riuscito a liberarsi, ma i banditi gli avevano sottratto il cellulare. Così è salito in auto ed è corso verso il paese, sino a quando non ha incrociato una pattuglia dei carabinieri a cui ha raccontato quanto accaduto. Immediatamente sono scattate le ricerche, ma dei malviventi non è stata trovata traccia.

I precedenti

A cavallo del Covid, la Maffei Sarda Silicati era stata oggetto di altri attentati. Partiti quasi subito dopo la coltivazione della cava di Cuccurumannu, gli atti intimidatori erano culminati alle fine del 2021 con l’incendio di tre ruspe.

Un atto che aveva mobilitato le comunità di tre paesi: Orani, Sarule e Ottana. Ora ritorna la paura.

