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Tortolì.
14 maggio 2026 alle 00:08

Attentato al sindaco, convocato il Consiglio  

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«Ne parliamo venerdì in Consiglio». Queste le uniche parole di Marcello Ladu, vittima di un attentato durante la notte tra lunedì e martedì. Il sindaco e presidente del Consorzio industriale ha convocato una riunione urgente dell’assemblea civica. Intanto i carabinieri hanno rafforzato le misure di sorveglianza a sua tutela mentre immediate sono state le reazioni dal mondo politico e imprenditoriale. Le fucilate alla finestra del suo ufficio hanno lasciato il segno.

La presidente dell’Anci Sardegna, Daniela Falconi, ha espresso «totale solidarietà al sindaco», sottolineando che «la violenza si combatte con la democrazia, con la politica e con la cultura». Mara Mascia, assessore della Giunta Ladu, si fa portavoce del sentimento del Consiglio provinciale. «L’attentato è un attacco al cuore dello sviluppo economico del nostro territorio e al tentativo di gestire con trasparenza e dedizione una realtà fondamentale per il futuro lavorativo di molti ogliastrini. Non permetteremo che la paura prenda il sopravvento sulla democrazia e sul fare impresa».

Tra i primi a esprimere solidarietà al sindaco-presidente è stato il consigliere regionale Pd, Salvatore Corrias mentre Nicola Salis (Fdi) ha parlato di «gravissimo atto intimidatorio». Tutti i sindaci del territorio hanno condannato il gesto ed espresso vicinanza al collega. Lo stesso hanno fatto la Cisl Ogliastra con il suo segretario, Michele Muggianu, e il presidente di Confindustria Sardegna Centrale, Pierpaolo Milia. Nessuna novità, intanto, è emersa dalle indagini dei carabinieri. (ro. se.)

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