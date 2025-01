Attentato al sacerdote, Valledoria sotto choc Il vescovo: chi sa parli  

Un attacco al cuore della chiesa, resa inagibile e inutilizzabile da chi probabilmente quel luogo di culto lo conosceva bene, ne possedeva le chiavi e sapeva dove colpire. A Valledoria le indagini sugli ultimi attentati incendiari, che hanno danneggiato i locali della parrocchia del Cristo Re, dovrebbero portare presto ad una svolta. Il parroco don Francesco Mocci aveva già subito in precedenza dei danni alla sua auto e furti di denaro, registrati nella casa parrocchiale e mai denunciati. Forse sottovalutati fino all’escalation dei giorni a cavallo dell’Epifania. Episodi che fanno parte del memoriale del prete pronto, questa mattina, per essere depositato in Procura a Sassari e consegnati al sostituto procuratore Enrica Angioni, titolare della inchiesta sugli atti incendiari.

No all’omertà

«Sono fatti gravi che non hanno precedenti. Difficile vedere una chiesa attaccata ripetutamente in questa maniera. Dobbiamo ancora capire cosa sia successo e per questo ci vuole l’aiuto di tutti e, soprattutto, se qualcuno ha capito di cosa si tratti è bene che parli con le autorità competenti, se non lo può fare direttamente lo faccia anonimamente». L’appello del vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, parte dal palazzetto dello sport di Valledoria, divenuto ieri mattina luogo di pace e di speranza per le centinaia di persone, tra fedeli, rappresentanti di associazioni, studenti e volontari che hanno partecipato alla santa messa, per dire “no” alla violenza e per riflettere sui gravi atti intimidatori, accaduti domenica 5 e mercoledì 8 gennaio, contro la chiesa del Cristo Re. I carabinieri hanno sentito diversi testimoni presenti quando l'incendio è divampato in sacrestia e nella casa parrocchiale. Qualcuno a colpo sicuro era penetrato all’interno e aveva posizionato diversi inneschi. Un inferno di fuoco che ha colpito la comunità. Una ferita ancora aperta e un senso di impotenza avvertita tra la gente che ha partecipato alla cerimonia, celebrata dopo un lunga processione che, partita dal piazzale della parrocchia ormai inagibile, ha attraversato il paese. «Da questo palazzetto ricomincia il percorso di questa comunità verso la pace, così che il paese possa crescere, rafforzarsi e trovare l’energia per proseguire il suo cammino di serenità», ha detto ancora il vescovo. Monsignor Fornaciari ha portato i saluti di don Mocci. «Don Francesco è ancora molto scosso. Vi saluta, si stringe a tutti voi ».

Il trasferimento

Il prete, originario di Villanovaforru, è stato sollevato dall’Ufficio di parroco e trasferito in un altro paese per ragioni di sicurezza, in attesa che le indagini possano fare chiarezza sugli atti intimidatori, episodi che sarebbero legati a persone che il sacerdote avrebbe aiutato. «Niente a che fare con il mio passato da militare», aveva precisato don Mocci. A prendere il suo posto sarà don Francesco Cossu. «Il distacco dal paese per lui è stata una grande sofferenza, ma necessaria», ha aggiunto don Mauro Buccero. «Il modo per stare vicino a don Francesco è quello di pregare per lui, più di tante voci che corrono e che spesso non sono esatte. Non ci possiamo permettere l’omertà ma, - ha aggiunto - dobbiamo contribuire in modo forte, perché venga scoperta la verità dagli investigatori». Il sindaco Marco Muretti ha aggiunto: «Non conosciamo le motivazione e non siamo in grado di esprimere sentenze, ma siamo sicuri di ripudiare ogni fatto o azione violenta che possa arrecare danno alle persone o al patrimonio di questa comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA