Attentato al rifornitore, il Riesame: libero il presunto mandante 

Mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza, necessari a giustificare la custodia cautelare in carcere. Per questa ragione, il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare nei confronti di Simone Cocco, 33 anni di Monserrato, ritenuto dalla Procura il mandante dell’attentato incendiario che il 14 aprile dello scorso anno ha distrutto un distributore di carburante in viale Marconi. Il 22 luglio, al termine delle indagini della Squadra Mobile, erano state arrestate sei persone, tre fra presunti mandati ed esecutori, una per presunto favoreggiamento, altri due perché sospettati dell’incendio di un’autovettura avvenuto a Sestu.

Stando alle indagini, all’origine del raid incendiario contro il rifornitore della Esso c’era stato un pagamento di carburante e sigarette con soldi falsi. Oltre al presunto mandante Simone Cocco, erano finiti in manette – su ordine di custodia cautelare del Gip, ottenuto dal pm Gaetano Porcu – anche i due presunti esecutori, Andrea Prasciolu, 49 anni, di Cagliari ed Enrico Ecca, 41 di San Sperate. Durante le indagini, gli uomini della Squadra Mobile avrebbero scoperto che Prasciolu sarebbe stato coinvolto anche nell’incendio a Sestu di un’auto di una giovane commessa. Per questa vicenda erano finiti a Uta anche Valter Casula, 52 anni, e Pierluigi Corda, 53 anni, di Cagliari. Nel corso del blitz della polizia era poi stata arrestata anche Chiara Saba, 41 anni, titolare di una serie di b&b: avrebbe avvisato uno dei destinatari della misura cautelare che gli agenti lo stessero cercando. Ora il Tribunale del Riesame, presieduto dal giudice Giovanni Massidda, ordinato di rimettere in libertà Simone Cocco, difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras. (fr.pi.)

