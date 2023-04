Attentato al premier Kishida, terrore in Giappone 

TOKYO. Un incidente che poteva trasformarsi nella ripetizione di un dramma già vissuto, che traumatizzò la nazione. A meno di un anno dall'attentato all'ex premier giapponese Shinzo Abe, una vicenda simile si è nuovamente consumata davanti a una folla incredula.

Stesso contesto: la preparazione di un comizio elettorale al quale l'attuale premier Fumio Kishida si apprestava a partecipare a Wakayama, nel sud-ovest del Giappone. L’esplosione di una bomba carta, poi le scene concitate dei tentativi della polizia di immobilizzare un uomo, un 24enne, presunto attentatore. Il premier Kishida, illeso, è stato subito scortato via dagli agenti. Nessun ferito, ma si è nuovamente materializzato lo sgomento per l’imprevedibilità di questi attentatori, che siano squilibrati o lupi solitari.

Pare che siano stati trovati due oggetti cilindrici, uno dei quali è esploso mentre l'altro è sotto sequestro. Riserbo assoluto sul movente: l'uomo arrestato dalla polizia non parla se non in presenza di un avvocato, ed è presto per sapere la provenienza dei materiali utilizzati.

Sotto la lente ancora una volta le misure di sicurezza per le manifestazioni di tale portata, in un Paese dove nonostante tutto la criminalità è una variabile a dir poco sconosciuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA