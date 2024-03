Attentato al distributore, tre condanne 

Due imputati hanno scelto di patteggiare due anni e due mesi di reclusione, convertiti in lavori di pubblica utilità. Il terzo è stato condannato a 4 anni e al risarcimento degli ingenti danni provocati nell’attentato incendiario che distrusse il distributore “Esso” di viale Marconi, la sera del 14 aprile 2022.

Il processo

Si è chiuso ieri pomeriggio davanti al giudice del Tribunale, Giuseppe Pintori, il processo nei confronti dei presunti esecutori materiali del grave gesto intimidatorio. Marco Enrico Ecca (42 anni, di San Sperate), Pierluigi Corda (54 anni, di Cagliari) e Andrea Prasciolu, (49 anni di Pirri). A giudizio c’erano anche due cittadini di origini slave, padre e figlio, accusati di ricettazione di un tablet. Il primo è stato condannato a 8 mesi, il secondo è stato assolto. A scegliere di concordare la pena con il pubblico ministero Rossana Allieri sono stati Ecca e Corda, il primo assistito dai legali Marco Lisu e Leonardo Filippi, il secondo difeso da Riccardo Floris. Uno ha patteggiato 2 anni e due mesi, sostituiti con lavori di pubblica utilità, il secondo ha ottenuto una pena di 2 anni e 20 giorni. Andrea Prasciolu, difeso dall’avvocato Alessandro Falconi, aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato ed è stato condannato a 4 anni di carcere e ad una provvisionale di 250mila euro in favore della Esso e 25mila euro alla società Comida, assistita da legali Francesco Marongiu e Vincenzo Pinna, che gestiva il distributore e l’annessa tabaccheria . Depositate le motivazioni della sentenza, l’imputato potrà ricorrere in appello.

Il raid col fuoco

È stato grazie a un tablet rubato che gli investigatori della squadra mobile erano riusciti a risalire al presunto mandate e agli esecutori materiali dell'incendio che distrusse la stazione di servizio in viale Marconi. Prasciolu e Corda, assieme al presunto mandate Valter Casula (che ha scelto la via del dibattimento ed è stato rinviato a giudizio già da tempo), sarebbero stati coinvolti anche nell'incendio di un’auto avvenuto a Sestu il 27 dicembre 2022, ai danni di una giovane. Gli investigatori riuscirono a scoprire che a Quartucciu, nello stabilimento della Econord, erano stati rubati due compattatori per i rifiuti e il tablet. Ad uno dei mezzi era stato dato fuoco dopo averlo parcheggiato davanti all'ingresso del bar del distributore di benzina, così da innescare il rogo. Il secondo veicolo era stato in parte smontato per rivendere i pezzi. All’origine dell'attentato - stando alle indagini della pm Allieri e della Squadra Mobile - ci sarebbe una vendetta. Terminate le indagini la Procura aveva ottenuto una misura cautelare, durante la quale era stata arrestata anche una giovane ragazza, titolare di un B&B dove alloggiava uno degli indagati, che avrebbe cercato di avvisarlo del blitz della polizia. La sua posizione è stata stralciata.

RIPRODUZIONE RISERVATA