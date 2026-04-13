Attentato al direttore dell’Ente Parco 

Poteva finire fuori strada o, peggio, provocare una strage. Fortuna ha voluto che Giulio Plastina, direttore del Parco nazionale di La Maddalena, ieri mattina si sia subito accorto che qualcosa non funzionava nella sua auto: tutti e cinque i perni della ruota anteriore sinistra – stabilirà il meccanico subito – erano stati rimossi, mentre i bulloni delle restanti tre ruote erano stati dolosamente allentati. «È stato categorico», ha dichiarato il direttore Plastina: «Mi ha confermato che non si è trattato di un guasto ma di un intervento manuale volto a provocare un incidente. Mi è stato detto chiaramente che avrei potuto perdere la vita o causare una strage. Il pensiero più doloroso va a mio figlio, che utilizza quell’auto più di me: è un miracolo che non sia accaduto l’irreparabile».

Scenario inquietante

Plastina non ha dubbi che si sia trattato di «un atto intimidatorio compiuto con la piena consapevolezza di poter far del male. Sono profondamente scosso e amareggiato dalla cattiveria di questo gesto ma voglio essere chiaro: non arretro di un centimetro. Continuerò a svolgere il mio lavoro con la stessa determinazione di sempre». Come se non bastasse però c’è un altro fatto che rende l’accaduto inquietante: sempre questa mattina è stato rinvenuto, nel giardino del parco, un mezzo di servizio dell’ente con un finestrino infranto. Qualcuno evidentemente nella notte era entrato nel terreno saltando il muro o il cancello. Due atti che sembrano essere fortemente collegati tra loro e legati a una strategia probabilmente unitaria: un attacco coordinato volto a colpire la figura del direttore e l’istituzione che rappresenta.

Solo

Giulio Pastina ha guidato per quasi un anno da solo l’ente, vista la mancanza del presidente e del consiglio direttivo, assumendosi la responsabilità di diverse decisioni.

Le indagini

Riguardo a quanto accaduto, Plastina ha presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di La Maddalena i cui militari, senza perdere un minuto, hanno avviato le indagini per risalire al movente e agli autori del grave attentato. Sugli accertamenti in corso vige il più stretto riserbo. Sono già state richieste le acquisizioni delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza in via Leopardi, dove era posteggiata l’auto, e in via Giulio Cesare, sede del Parco, volte alla identificazione dei responsabili o del responsabile delle azioni. Solidarietà e condanna del gesto stanno giungendo al direttore, fin dal pomeriggio di ieri, da parte dei rappresentanti delle istituzioni e da diversi cittadini.

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