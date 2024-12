Attentato al comandante forestale 

Il messaggio doveva essere inequivocabile e non lasciare alcun dubbio: si tratta di un attentato. Così, chi ieri ha deciso di mettere fuoco alla Peugeot 3008 del capo della stazione forestale di Nuoro, Antonello Conti, in via Yourcenat, nel quartiere di San Domenico Savio a Nuoro, ha lasciato al fianco della sua auto ormai in fiamme la firma. Un bidoncino ancora mezzo pieno di benzina, accelerante versato poco prima sul cofano dell’auto che ormai aveva preso fuoco.

Un attentato in piena regola, per spaventare e avvertire un uomo appartenente alle forze dell’ordine. Un gesto doloso che dopo quelli subiti all’inizio della settimana da un gioielliere e da un allevatore in città (anche a loro è stata data alle fiamme l’auto), alza l’asticella della tensione anche a Nuoro proprio sotto le festività. Un fatto ancora più grave perché, quasi certamente, rivolto all’attività che l’agente svolge nel suo quotidiano.

Nessun equivoco

Quella tanica di benzina lasciata a poca distanza dall’auto suona come una rivendicazione dell’attentato. Ad accorgersi del vile atto, attorno a mezzanotte e mezzo, è stato lo stesso agente della Forestale. Il bagliore delle fiamme e l’odore acre hanno attirato subito la sua attenzione. È scattato l’allarme e dalla vicina caserma dei vigili del fuoco in pochi minuti è arrivata una squadra di soccorso. Ma il primo ad intervenire è stato proprio Conti. Ha preso dal giardino della sua casa un tubo in gomma per innaffiare e ha diretto il getto dell’acqua sulle fiamme. Un tentativo tempestivo ma poco incisivo visto l’enorme quantità di accelerante gettato sul mezzo. Fortunatamente in pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio. L’auto è stata distrutta nella parte anteriore, ingenti i danni.

Le indagini

Insieme ai vigili del fuoco sono giunti sul posto anche gli uomini della Radiomobile dei carabinieri di Nuoro, che hanno avviato i primi accertamenti. A notare subito la presenza della tanica colma di benzina non distante dall’auto è stato proprio Conti. Pochi dubbi sulla volontà di far ritrovare il bidone. Le indagini ora cercheranno, grazie anche alle immagini reperibili dalle telecamere di videosorveglianza attive in città, di risalire all’autore o agli autori del gesto.

