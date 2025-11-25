VaiOnline
Quartucciu.
26 novembre 2025 alle 00:21

Attentato ai vigili, nuovi interrogatori 

Nuovi interrogatori dopo l’atto incendiario di sabato sera nella sede della Polizia locale di Quartucciu. I carabinieri di Quartu, Selargius e Monserrato hanno interrogato a lungo tre giovani, effettuando anche una perquisizione domiciliare in un centro dell’hinterland a caccia evidentemente di prove per supportare i loro primi sospetti sull’accaduto.

Qualcosa si muove dunque, ma ancora non si parla di svolta nelle indagini.Nel frattempo gli inquirenti continuano ad esaminare le immagine recuperate dalla telecamera piazzate nella sede della Polizia locale e nelle strade vicine, che ha ripreso l’attentatore mentre scavalcava la recinzione e, una volta nel parcheggio, dava fuoco alle tre auto di servizio. Ogni dettaglio, dalla corporatura all’altezza, viene passato al setaccio nel tentativo di dare un volto all’autore del grave gesto.

