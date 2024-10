Attentato a una società di traslochi 

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze, nella notte tra venerdì e ieri in via Castiglione, per domare l’incendio di due diversi mezzi di una ditta di traslochi parcheggiati davanti alla sede. I mezzi della ditta Traslochi Boi, che da decenni il personale parcheggia in via Castiglione durante la notte, non erano affiancati, quindi le fiamme - secondo gli stessi pompieri - sarebbero state appiccate da qualcuno. Ancora preferisce non sbilanciarsi sulle cause del rogo notturno Giuseppe Boi, titolare della ditta, che è molto conosciuta nel settore: «Non abbiamo mai avuto nemici, svolgiamo correttamente il nostro lavoro da quarant’anni e attendiamo di sapere dai carabinieri le cause di quest’incendio, sul quale non abbiamo un’ipotesi».

La videosorveglianza

I mezzi andati a fuoco nella tarda nottata, entrambi coperti da assicurazione contro gli incendi, non erano vicini e, secondo i vigili del fuoco, le fiamme sarebbero state appiccate. Nelle immagini di un impianto di videosorveglianza requisite dai carabinieri, a quanto sembra comparirebbe un uomo che indossa una felpa con un cappuccio che gli copre la testa. Il video mostrerebbe lo sconosciuto mentre armeggia su uno dei mezzi: subito dopo sono partite le fiamme.

Il doppio rogo

L’allarme è scattato un quarto d’ora prima delle quattro del mattino, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato il numero unico per le emergenze uno-uno-due. Dalla caserma di viale Marconi è partita una squadra di pompieri con il supporto di un’autobotte, per aumentare la scorta d’acqua a disposizione. Il rogo che ha avvolto i due mezzi della ditta ha richiesto un lungo lavoro: i vigili hanno accelerato il più possibile le operazioni di spegnimento per evitare che il fuoco raggiungesse i serbatoi del carburante. Se fosse accaduto, l’esplosione che si sarebbe potuta generare avrebbe raggiunto anche le facciate dei palazzi che si trovano sul lato opposto della strada. I vigili del fuoco, però, sono riusciti a domare il doppio incendio e nessuno ha corso pericoli. Anche un’auto in sosta vicino a uno dei mezzi ha riportato danni.

Le indagini

Ad affiancare i pompieri c’era anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di San Bartolomeo, che hanno aperto un’indagine per risalire agli incendiari. Il riserbo degli investigatori è totale, ma grande attenzione è dedicata ai minuti immediatamente precedenti l’incendio nel video di sorveglianza che è stato sequestrato.

