Attentato a Tula, persone intossicate 

Doppio attentato incendiario all’alba di ieri nel nord dell’Isola. I roghi sono stati appiccati a Tula e a Budoni (nella frazione di Tanaunella). La situazione più pericolosa e grave si è verificata, intorno alle 4, a Tula dove è stato appiccato un incendio che ha investito la facciata di una abitazione. I responsabili dell’atto intimidatorio hanno preso di mira un’auto che era parcheggiata davanti all’edificio. Le fiamme hanno raggiunto la palazzina, in via Angioy danneggiando le finestre. I Vigili del Fuoco di Ozieri hanno fatto evacuare alcune famiglie, diverse persone sono state accompagnate in ospedale per un leggera intossicazione da monossido di carbonio.

Alle 2,30 invece l’allarme è scattato a Tananuella, dove sono stati bruciati un’auto e un deposito attrezzi. Nella località di Su Pinnizzagliu sono arrivati anche gli investigatori della Polizia di Stato per le indagini.

