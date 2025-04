Attentato a Pasqua nel locale storico 

Sono arrivati nell’unico accesso possibile del ristorante passando da un tetto all’altro di diversi edifici, hanno sfondato una finestra e poi sono entrati nel locale. Il raid notturno è durato pochi minuti, il tempo di cospargere di liquido infiammabile parte della cucina e una sala del ristorante Il Giardino, nel cuore di Tempio. Intorno alle sei di domenica qualcuno ha sentito l’odore acre di materiale bruciato, ma l’allarme è scattato due ore dopo perché le fiamme sono state appiccate dentro la struttura. Un atto intimidatorio in via Cavour, a due passi da piazza Gallura, sul quale ora indagano i carabinieri. Almeno due persone hanno deciso di colpire il ristorante pizzeria Il Giardino il giorno di Pasqua. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco dopo diverse ore di lavoro, i danni sono ingenti. Le fiamme sarebbero state innescate in almeno quattro punti. L’inchiesta è coordinata dal pm Mauro Lavra, il pm avrebbe acquisito diversi filmati di sistemi di videosorveglianza attivi. L’immobile che ospita il ristorante è un edificio storico di Tempio, vincolato dalla Soprintendenza. I gestori sono persone stimate. Non ci sono tensioni tra datore di lavoro e personale, il movente del gesto è di difficile individuazione. I carabinieri hanno sentito sia i gestori che il proprietario. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis ha condannato l’atto intimidatorio: «Nella notte di Pasqua un gesto vile ha colpito la nostra comunità. Un incendio doloso ha gravemente danneggiato la struttura del “Nuovo Giardino”, il ristorante aperto pochi anni fa da Paola Sechi e Massimo Desini, due nostri concittadini rientrati a Tempio dopo tanti anni di lavoro trascorsi all’estero. La nostra città non è avvezza a simili ignobili e vili gesti, che condanniamo con forza». (a. b.)

