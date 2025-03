Attentato a Cherchi, acquisiti tutti i video  

Le videocamere installate nel caseggiato che ospita l’Istituto zooprofilattico di Tortolì potrebbero essere fondamentali per risalire all’identità degli incendiari che hanno bruciato le macchine di Filippo Cherchi. Si concentra sugli ausili elettronici l’attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato di Tortolì, guidati dal dirigente Fabrizio Figliola, intervenuti sul posto con le squadre dei vigili del fuoco. Un controllo minuzioso di ciascun frame contenuto nelle registrazioni di lunedì sera, nei minuti immediatamente precedenti la mezzanotte.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei, confidano di ricavare elementi chiave per smascherare gli autori dell’attentato che ha colpito il segretario del circolo cittadino del Partito democratico. Trentanove anni da compiere domani, Cherchi è consigliere comunale di opposizione e addetto al servizio qualità dell’Intermare di Arbatax. Lunedì sera si trovava nella sua abitazione di Monte Attu insieme alla moglie e al bimbo di pochi mesi quando i malviventi hanno appiccato le fiamme alle due auto di famiglia, una Bmw Serie 3 e un’Audi A1 in sosta nel cortile. Il rogo ha danneggiato anche gli impianti elettrici e fognari della palazzina affacciata su via Aresu e via Pasteur, a due passi da viale Pirastu, la strada che conduce verso Lanusei e Villagrande.

Il segretario Dem, provato dall’episodio, ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà bipartisan, dai colleghi di partito ai vari esponenti di centrodestra. La comunità ogliastrina ha condannato il gesto di violenza e si è stretta attorno alla famiglia Cherchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA