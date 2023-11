Attentati subiti nel silenzio 

Quando le piantine di un suo terreno vennero recise, Alessio Seoni presentò denuncia ai carabinieri, ma chiese che la notizia rimanesse riservata. Identico copione per alcune scritte minacciose sui muri. Altre volte la notizia venne fuori, alimentando le statistiche che vogliono l’Ogliastra e il Nuorese ai primi posti per intimidazioni agli amministratori.

Risarcimento

Il Ministero dell’Interno ha ripartito in tutta Italia i fondi per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di questi episodi. Somme che dovranno essere utilizzate per iniziative volte a rafforzare la democrazia, coinvolgendo le scuole o per riparare i danni subiti dall’Ente o in favore degli amministratori colpiti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

I dati

In Ogliastra nel 2022 sono state compiute intimidazioni in quattro paesi: Tortolì, Villagrande, Tertenia e Perdasdefogu. A Perdasdefogu all’indomani delle amministrative di giugno erano comparse scritte infamanti all’ingresso del paese rivolte al neoeletto sindaco Bruno Chillotti e all’assessore al bilancio Salvatore Mura.

A Tortolì nel febbraio 2022, delle minacce su un lenzuolo appeso sul cavalcavia tra la cittadina e Girasole erano state rivolte all’allora primo cittadino Massimo Cannas e al responsabile dell’ufficio tecnico Mauro Cerina. Non era mai stata data notizia di un’intimidazione ad un amministratore locale di Tertenia. A Villagrande, per tre episodi intimidatori, sono stati destinati poco più di 19 mila euro. «Sicuramente spenderemo questi fondi nelle scuole – dice Seoni – con azioni di sensibilizzazione a 360 gradi». Perdasdefogu, ha incamerato quasi 13mila euro. «Organizzeremo convegni con gli studenti», dice Mura. Tertenia spenderà i quasi 8mila euro per sensibilizzare gli alunni. «Studieremo con le scuole dei progetti contro il bullismo e contro tutte le violenze in generale». Tortolì per le scritte a Cannas ha ricevuto la somma di 7894 mila euro.

