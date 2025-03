Attentati: «Servono più uomini» 

L’ennesimo blitz messo a segno due pomeriggi fa a Siniscola contro una Bmw posteggiata in via Toscana a poche decine di metri da piazza Santo Stefano, ripropone un’emergenza che ha vissuto appena tre settimane di tregua. Il proprietario già vittima in passato di altri due attentati incendiari, si aggiunge alla lunga lista di atti intimidatori. Sulla vicenda indagano i carabinieri inseme a polizia e finanza. Critici i sindacati delle forze dell’ordine. «Serve rafforzare l’attività investigativa sul posto – il commento di Vincenzo Chianese, segretario generale di Equilibrio sicurezza – invece di puntare su un tipo di attività che risulta inutile e persino controproducente a Siniscola». Gli fa eco Giovanni Cabras, segretario di Es Polizia Nuoro e Sardegna. «L’operazione è costata moltissimo allo Stato senza produrre effetti reali - il suo pensiero - ci vogliono più poliziotti in pianta stabile a Siniscola, non piccoli contingenti temporanei. Solo così sarà possibile fermare questa escalation criminale»

