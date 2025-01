Attentati, nuovi elementi nella relazione del parroco 

Le dichiarazioni dell’ex parroco di Valledoria sono secretate, ma i Carabinieri hanno già iniziato a vagliare i nuovi e ultimissimi elementi forniti da don Francesco Mocci, colpito da un doppio raid incendiario (5 e 8 gennaio). Le indicazioni della vittima vengono considerate rilevanti e starebbero confermando le prime valutazioni della polizia giudiziaria. A 24 ore dalla messa e processione organizzate per sostenere l’ex parroco, emerge che gli investigatori dell’Arma hanno un quadro definito di ipotesi sulle quali lavorare.

La vittima degli atti intimidatori avrebbe indicato le circostanze che potrebbero avere determinato una rappresaglia nei suoi confronti. Mocci, in qualità di sacerdote, ha aiutato in passato delle persone con problematiche di una certa gravità. Soggetti che sono stati assistiti e seguiti sino alla interruzione dei rapporti con la parrocchia di Valledoria, per ragioni che ora sono vagliate dagli investigatori. Una situazione nella quale spesso molti sacerdoti si trovano, se, le persone assistite, non si attengono alle richieste di chi le sta aiutando, ad esempio sulla necessità di interrompere comportamenti al di fuori della legalità. Nelle ultime ore sarebbero state sentite diverse persone, le indagini proseguono non solo a Valledoria. (a. b.)

